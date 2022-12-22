 

Daily Sabah – Турция не намерена просить разрешения на борьбу с курдскими формированиями

22.12.2022, 4:09, Разное
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Турции не нужно разрешение, чтобы защищаться от вооружённых формирований Рабочей партии Курдистана и курдских Отрядов народной самообороны, заявил министр обороны страны Хулуси Акар. Как отмечает Daily Sabah, по словам Акара, в борьбе с группами, которые Анкара считает террористическими, она пользуется правом самообороны, опираясь на Устав ООН.


АР

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что страна не станет ни у кого просить «разрешения» на самооборону в борьбе с вооружёнными формированиями Рабочей партии Курдистана (PKK) и курдскими Отрядами народной самообороны (YPG) в Сирии, признанными Анкарой террористическими, пишет Daily Sabah.

Комментируя возможность проведения наземной операции в Сирии, Акар заявил, что PKK и YPG стремятся подорвать «мир и безопасность» в Турции. В связи с этим для защиты своей страны и её границ правительство «использует своё право на самооборону, вытекающее из статьи 51 Устава ООН». «При этом нам не нужно ничьё разрешение», — добавил глава оборонного ведомства.

Анкара ожидает, что её друзья и союзники разорвут все связи с группами, которые он назвал повинными в четырёх атаках в Турции, в результате которых погибли 14 мирных жителей, а 94 получили ранения. Он призвал союзников продемонстрировать солидарность и сотрудничество в борьбе с ними.

«PKK, признанная террористической организацией Европейским союзом, НАТО и США, действует под разными названиями, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество. PKK и ее сирийское подразделение YPG — это одна и та же организация», — приводит издание слова министра.

Как напоминает Daily Sabah, в ноябре президент Турции начала воздушную операцию «Коготь-меч», направленную против PKK и YPG, которые, по данным Анкары, укрываются на границе Ирака и Сирии, где планируют нападения на страну.

Воздушная операция последовала за террористической атакой 13 ноября на одной из самых популярных пешеходных улиц Истикляль в Стамбуле, в результате которой погибли шесть человек и 81 получил ранения. Министерство обороны Турции заявило, что операция проводится в соответствии с правом на самооборону согласно статье 51 Устава ООН.

Вскоре президент Турци Реджеп Тайип Эрдоган также дал сигнал о начале наземной операции в Северном Ираке и Северной Сирии для устранения террористической угрозы. «Невозможно, чтобы это ограничилось только воздушной операцией», — заявил Эрдоган в конце ноября.


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