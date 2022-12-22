 

Le Figaro – ЕС добился экономии электричества, но это плохо для экономики

22.12.2022, 4:09, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Страны ЕС задались целью добиться сокращения потребления энергоресурсов на 15% за период с августа 2022 по март 2023 года. И уже сейчас их показатель составляет 20%, пишет Le Figaro. Но проблема заключается в том, что это происходит не столько из-за сознательной рациональности потребителей, сколько из-за высоких цен на энергоресурсы, что вынуждает производства сокращать и даже закрывать свои площадки.


AP

Европейцы весьма добросовестно отнеслись к потреблению электроэнергии, пишет Le Figaro. С августа по ноябрь 2022 года потребление природного газа в ЕС сократилось на 20,1% по сравнению со спросом в те же месяцы в 2017—2021 годах.

Во Франции потребление электричества сократилось на 10%, что эксперты называют исторической цифрой. Они отмечают, что, например, во время первого большого карантина 2020 года это сокращение было на уровне 14%.

Получается, что Брюссель и Париж перевыполнили свои планы, ведь они надеялись, что сокращение потребления энергоресурсов достигнет 15% на период с августа 2022 по март 2023 года. И вот уже все страны, кроме Мальты и Словакии, показали хороший результат. А в пограничных с Россией странах цифры и вовсе впечатляют: Финляндия стала потреблять газа на 52,7% меньше, Латвия — на 43,2%, Литва — на 41,6%.

Однако эксперты отмечают, что всё это происходит не только благодаря сокращению потребления у домохозяйств, но по всей Европе меньше энергии стали потреблять производства. И тут играет свою роль как рациональность, так и высокие цены.

В итоге сокращение потребления должно избавить европейцев от отключения электроэнергии, отмечают эксперты. По их словам, эти цифры показывают, что ЕС сможет пережить эту зиму без особых проблем. Кроме того, это хорошая новость и для экологии.

Однако есть здесь и негативный аспект. В сокращении потребления энергии кроется факт повышения цен, из-за чего бизнес сократил производство или даже остановил свои площадки. Цены на электроэнергию выросли в 10 раз, на газ — в пять раз. Новые цены приходится закладывать в цену товаров.

Как говорят эксперты, на эту причину приходится до 20% от объёма экономии газа. И это тревожный фактор для экономики. Так, ожидается, что снижение производительности промышленности из-за новых цен на энергоресурсы составит 1,5% в ближайшие месяцы, пишет Le Figaro.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.11.22 / Космический пучок, низкий хвостик и макси-бант: быстрые и модные прически на короткие и средние волосы

19.01.22 / Без рода и без племени! – Личное мнение

16.06.22 / Eвропейские лидеры едут в Киев с мыслью, как не допустить войны

30.12.21 / Тюлени помогли японским ученым изучить недоступные ранее воды Антарктиды

06.01.21 / Как астрономы НАСА обнаружили «Обитель Бога»

12.11.22 / Битва шпионов

16.11.22 / За последние 10 лет английский язык стал популярнее русского в Эстонии

28.11.22 / Венгрия пообещала одобрить вступление Швеции и Финляндии в НАТО в новом году

18.09.20 / Скандалы: «Никто не хочет уехать, чтобы умереть»

04.06.22 / Макрон – нельзя унижать Россию, с ней потом нужно будет вести дипломатию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика