Le Figaro – ЕС добился экономии электричества, но это плохо для экономики

Страны ЕС задались целью добиться сокращения потребления энергоресурсов на 15% за период с августа 2022 по март 2023 года. И уже сейчас их показатель составляет 20%, пишет Le Figaro. Но проблема заключается в том, что это происходит не столько из-за сознательной рациональности потребителей, сколько из-за высоких цен на энергоресурсы, что вынуждает производства сокращать и даже закрывать свои площадки.



AP

Европейцы весьма добросовестно отнеслись к потреблению электроэнергии, пишет Le Figaro. С августа по ноябрь 2022 года потребление природного газа в ЕС сократилось на 20,1% по сравнению со спросом в те же месяцы в 2017—2021 годах.

Во Франции потребление электричества сократилось на 10%, что эксперты называют исторической цифрой. Они отмечают, что, например, во время первого большого карантина 2020 года это сокращение было на уровне 14%.

Получается, что Брюссель и Париж перевыполнили свои планы, ведь они надеялись, что сокращение потребления энергоресурсов достигнет 15% на период с августа 2022 по март 2023 года. И вот уже все страны, кроме Мальты и Словакии, показали хороший результат. А в пограничных с Россией странах цифры и вовсе впечатляют: Финляндия стала потреблять газа на 52,7% меньше, Латвия — на 43,2%, Литва — на 41,6%.

Однако эксперты отмечают, что всё это происходит не только благодаря сокращению потребления у домохозяйств, но по всей Европе меньше энергии стали потреблять производства. И тут играет свою роль как рациональность, так и высокие цены.

В итоге сокращение потребления должно избавить европейцев от отключения электроэнергии, отмечают эксперты. По их словам, эти цифры показывают, что ЕС сможет пережить эту зиму без особых проблем. Кроме того, это хорошая новость и для экологии.

Однако есть здесь и негативный аспект. В сокращении потребления энергии кроется факт повышения цен, из-за чего бизнес сократил производство или даже остановил свои площадки. Цены на электроэнергию выросли в 10 раз, на газ — в пять раз. Новые цены приходится закладывать в цену товаров.

Как говорят эксперты, на эту причину приходится до 20% от объёма экономии газа. И это тревожный фактор для экономики. Так, ожидается, что снижение производительности промышленности из-за новых цен на энергоресурсы составит 1,5% в ближайшие месяцы, пишет Le Figaro.