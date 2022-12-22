Toronto Star – у Канады новое кредо во внешней политике — громче кричать и дружить с тем, у кого большая дубина

В своей внешней политике Канада редко оспаривает сложившееся положение вещей, и в целом на неё смотрят как на нормальную и серьёзную страну. Однако, пишет Toronto Star, США остаются путеводной звездой для канадской внешней политики, и если Вашингтон попросит Оттаву вступить в различные антироссийские и антикитайские альянсы, то так и будет. Всё это целиком и полностью соответствует новому подходу Канады к иностранным делам: как можно громче кричать и надеяться, что у страны ещё остались друзья с большими дубинами.



AP

Традиционно Канада представляет себя миру в качестве благожелательного и здравомыслящего государства. Как пишет Toronto Star, в своей внешней политике она редко оспаривает сложившееся положение вещей, однако в целом на неё смотрят как на нормальную и серьёзную страну.

В общем и целом Канада избегает бессмысленного стремления к превосходству над другими и вместо этого сосредотачивается на результатах. Время от времени она бросает вызов американской гегемонии в международных делах. Например, она решила не вступать в «коалицию желающих» Джорджа Буша, которую он сколачивал против Саддама Хусейна. Но она редко делает это всерьёз — и, кроме того, Вашингтон знает, что всегда может рассчитывать на поддержку Канады.

К примеру, во время иракской войны Канада отправила на помощь Бушу и американцам двух солдат, которые уже находились в командировке в Америке. Но она также направила в регион канадские военные корабли, чтобы поддержать американских союзников.

«Это никак не противоречит нынешней внешней политике Канады. Мы по-прежнему изображаем из себя лучшего друга Америки. И мы по-прежнему отправляем войска туда, куда просят американцы, например, в Прибалтику. Но мы делаем это с необычным для Канады энтузиазмом», — пишет автор статьи.

Он отмечает, что, когда министр иностранных дел Мелани Жоли нападает на российского президента Владимира Путина, называя его военным преступником, она буквально смакует каждое своёе слово. Но если принять во внимание полупустые арсеналы страны, её воинственное рвение кажется совершенно неуместным.

Америка, заключает автор статьи, остаётся путеводной звездой для канадской внешней политики, однако правительство больше не говорит об ослаблении зависимости от США за счёт поиска новых рынков для канадского экспорта. На самом деле, сейчас стратегия Канады заключается в том, чтобы зацепиться за те американские рынки, которые есть у страны.

«Если ради этого от нас требуют вступления в различные антироссийские и антикитайские альянсы, так тому и быть. Если ради этого требуют отправить войска на Гаити, чтобы защищать там американские и прочие интересы, опять же — так тому и быть. Всё это целиком и полностью соответствует новому подходу Канады к иностранным делам: как можно громче кричать и надеяться, что у нас ещё остались друзья с большими дубинами», — резюмирует автор Toronto Star.