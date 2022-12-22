FAZ – «Патриотов» не хватает — Германии предстоит трудный выбор между Словакией и Польшей

Сразу после начала боевых действий на Украине Германия отправила в Словакию два своих ЗРК Patriot, но за «демонстрацией солидарности» последовали «трудности долгого пребывания», пишет Frankfurter Allgemeine. Дело в том, что с учётом дефицита вооружения в самом бундесвере немецкой армии будет очень трудно — если не невозможно — обеспечить своё присутствие там и в Польше, которая также ждёт военной помощи от Берлина, поясняет автор статьи Петер Карстенс.



AP

После начала боевых действий на Украине Германия передала Словакии два своих зенитно-ракетных комплекса Patriot для защиты местного военного аэропорта Силач, пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung. Эти системы были призваны заменить находившиеся там ранее советские ЗРК С-300, которые Братислава, в свою очередь, отдала Киеву. «Но за быстрой реакцией и солидарностью в рамках альянса последовали трудности долгого пребывания, с которыми бундесвер хорошо знаком», — продолжает автор статьи Петер Карстенс.

Вместе с немецкими Patriot в Словакию прибыли и нидерландские солдаты, но в конце лета они оттуда ушли, а вот ЗРК и ещё 250 солдат Вооружённых сил Германии остались. Но на фоне общего дефицита вооружения в армии ФРГ — особенно в сфере воздушной обороны — так долго продолжаться не может. А если Берлин передаст ещё и такие же системы Варшаве, «станет совсем туго», предупреждает издание. Однако немецкий министр обороны Кристина Ламбрехт настаивает на том, что ЗРК Patriot должны остаться там до конца следующего года.

К тому же вскоре Германия собирается поставить в Словакию стационарные зенитные артиллерийские комплексы Mantis для борьбы с целями на ближних дистанциях. Братислава сама решит, где их разместить, но, по имеющейся информации, одна из систем будет защищать немецкий пост, который недавно был создан на словацко-украинской границе. Там осуществляется техническое обслуживание и ремонт вооружения, поставляемого на Украину.

Всё это помогает Киеву в борьбе с Москвой, но также оказывает политический эффект, служит «очевидным знаком солидарности», в том числе и для самих словаков. По этой причине и Польша согласилась на поставку ЗРК Patriot, несмотря на всю критику, которая правящая там партия «Право и справедливость» высказывает в адрес Германии. «Однако будет очень трудно — если не невозможно — обеспечить присутствие как там, так и в Словакии», — подчёркивает Карстенс. К тому же в Братиславе «царят предвыборные настроения, что повышает политическую ценность систем Patriot, помимо их военной пользы».

Впрочем, есть сомнения, что они так уж и полезны, отмечает автор. Дело в том, что в военном аэропорту Силач размещены только истребители МиГ-29 и, по имеющейся информации, лишь небольшое число из них находится в боеспособном состоянии, если такие вообще есть. В будущем планируется заменить их на американские боевые самолёты F-16, но когда именно это произойдёт, неизвестно. А это означает, что авиасообщение в регионе не такое уж интенсивное, чтобы использовать ЗРК Patriot для обеспечения его безопасности. А вот в Польше эти системы больше бы пригодились, заключает Карстенс.