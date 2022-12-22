 

“По-прежнему стоит”: день и ночь ласкающая 77-летнего Петросяна молодая жена уже не справляется

22.12.2022, 2:32, Разное
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Новая супруга у прославленного комика очень деловая женщина! Наблюдая за ее жизнью в социальных сетях, кажется, что все ее время посвящено походам в театр, светским вечерам, общению с людьми и публикации рецензий и фотографий. Между тем, Татьяне Брухуновой хватает времени на семью – 77-летнего Евгения Петросяна она, можно сказать, ласкает день и ночь.

Молодая мама дарит ему любовь, несмотря на постоянную занятость: молодая мама выкладывает трогательные посты с мужем в социальных сетях, а еще сопровождает его в поездках. Однако, судя по всему, дни у Татьяны Брухуновой бывают очень волнительными, что влияет и на ее здоровье! Вчера, к примеру, она опубликовала снимок тонометра: значения на нем буквально кричат о повышенном давлении!

Остается надеяться, что жена Евгения Петросяна успокоилась. Хотя вчерашний вечер заставил ее переживать. Дело в том, что молодая мама пожаловалась поклонникам на пробки, которые охватили Москву и не закончились с наступлением темноты.

“За окном ночь, а город по-прежнему стоит”, – написала Татьяна Брухунова и разместила изображение карты пробок.

Неизвестно, была ли в этот момент звезда в машине и стояла ли она в одном из таких заторов. Но одно точно ясно: из-за новогодних пробок и повсеместной суеты супруга Евгения Петросяна уже не справляется с нагрузками, свалившимися на ее хрупкие женские плечи, а ведь до начала праздников еще столько нужно успеть!


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