 

Мнение: Климактерическое оружие

22.12.2022, 2:00, Разное
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“Ненавижу, ненавижу мэра и все управление ЖКХ. Не надо никаких огней и елок, к черту! Пусть просто избавят город от гололеда! Ну, епрст же, какой творится в Казани! Идиоты, а не отцы города. Ходить невозможно. Я дважды упала, чудом не сломалась. Но есть четкое ощущение, что уже три недели у казанских травматологов “недели жестянщика”. Разве можно так издеваться над людьми?
А не проще ли задуматься о том, что надо платить нормальные деньги дворникам? Не 3-10 тыс, а 30, 40, 50??”

Это я просматриваю свою ленту в Фейсбуке, и вышеприведенный крик души издаёт жительница Казани и по совместительству моя френдесса. Параллельно в Телеграме и в ЖЖ надрывается которую неделю (!) Эль-Мюрид-Несмиян, расписывая, какие ужасы творятся в Санкт-Петербурге с никем не убираемым снегом и льдом. Про Москву я могу сам рассказать – тут тоже две недели нечто невообразимое, а последние несколько дней – просто финиш, весь город стоит целыми днями в 10-балльных пробках, по улицам ходить невозможно из-за снежных завалов. И, читаю – та же петрушка со снежными завалами в Хабаровске, Владивостоке… Открываю наугад Красноярск, читаю: “В Красноярский край идут серьезные морозы до -40 градусов, ветер и обильный снегопад”. И там кранты!

В общем, всю РФ заваливает снегом по макушку, лишь иногда для разнообразия температура повышается до нуля, чтобы повеселить народ гололедом и “ледяными дождями”. В Москве такое ожидается завтра. Всё встанет к чертовой матери окончательно.

И я вот думаю – может, это враги испытывают новое климактерическое… тьфу, климатическое оружие над всей Россией? Это ж не может быть, чтобы завал и полный паралич наступил сразу по всей стране, от Хабаровска и Сахалина до Казани?!! Это явно происки!

Впрочем, даже если так – поделом. И не такое заслужили.

Источник: Размышления вольного социолога


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