Такер Карлсон – администрация Байдена лгала о создании миллиона новых рабочих мест

В преддверии промежуточных выборов в администрации президента много говорили о том, что американская экономика продолжает создавать миллионы рабочих мест, обеспечивая прочность рынка труда, пишет Такер Карлсон в эфире своего шоу на Fox News. В ФРБ Филадельфии решили проверить эти данные, и оказалось, что во втором квартале 2022 года было создано лишь 10 тысяч из миллиона заявленных вакансий, подчёркивает ведущий.

Добрый вечер! В эфире Tucker Carlson Tonight. Прошедшим летом, всего за несколько месяцев до промежуточных выборов, администрация Байдена столкнулась с огромной проблемой — экономикой. Большая часть избирателей голосует в зависимости от положения личных и государственных дел в экономике. На тот момент у их страны дела шли не очень хорошо. В американской экономике был зарегистрирован спад ВВП, продолжающийся в течение двух последних кварталов. Это не просто научное наблюдение — это технический показатель рецессии. Два квартала! Снижающийся ВВП, рецессия. Мы не выдумываем — вы можете прочитать об этом в любом существующем учебнике по экономике; посмотрите тот, которым вы пользовались в колледже. Однако администрация Байдена не может признать это.

Если они признают, что США вошли в рецессию, то потеряют контроль над сенатом, а значит, над обеими палатами конгресса. Поэтому им приходится лгать. Но как можно лгать о чём-то столь очевидно объяснимом? О том, что видят все? Нужно просто изменить значение понятия. Это они и сделали — они придумали новое значение термину «рецессия». Не обращайте внимания на ВВП — это старый, расистский метод оценки экономики, нужен целостный обзор факторов, давайте посмотрим, например, на рынок труда! В июне Бюро статистики труда дало им основания для подобного аргумента. Бюро выпустило доклад, в котором утверждалось, что рынок труда остаётся весьма прочным. Они определили, что американская экономика создала порядка миллиона рабочих мест во втором квартале этого года — с марта по июнь. Миллион рабочих мест! Это большое свершение и важная новость. И, конечно же, Джо Байден, не теряя времени, начал хвалиться этим. Давайте посмотрим.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Наш рынок труда остаётся исторически мощным. Наша экономика создала порядка 9 миллионов рабочих мест с того момента, как я вступил в должность, во многом благодаря людям, занимающимся этим направлением. Наша экономика создала более миллиона рабочих мест во втором квартале.

Миллион новых рабочих мест за второй квартал, невзирая на негативные показатели роста… Погодите-ка! Как можно создать миллион рабочих мест при отрицательном росте? Это магия какая-то! Как такое возможно? Но в СМИ никто не задался вопросом, они просто повторили цитату хозяина Белого дома. Это была информация из доклада Бюро статистики труда, которая якобы свидетельствовала о том, что мы не в рецессии. Они все написали про это: «Доклад о рабочих местах предполагает, что экономика Байдена не вошла в рецессию» — сообщал The New York Times. Конечно же, были и другие подобные статьи. Основываясь на этом и на ряде других факторов, они победили, сейчас они контролируют сенат. А теперь мы узнаём правду. Миллион рабочих мест, да ну? Федеральный резервный банк Филадельфии решил проверить эти цифры и обнаружил, что американская экономика не создавала миллион рабочих мест во втором квартале этого года, а реальный прирост числа вакансий составил порядка 10 тысяч. Это менее 1 процента от того количества, о котором заявили в администрации. Это не ошибка округления, не маленькая математическая погрешность. Эта страна якобы отправила человека на луну! Мы знаем математику, верно? Это не то же самое, как если бы вы думали, что у вас в кармане 100 долларов, а на самом деле там 85. Это всё равно, что заявить, что у вас есть миллион долларов, хотя на деле у вас всего десять тысяч. Это как назвать себя богачом, будучи банкротом. Это ложь.

Дата выхода в эфир 20 декабря 2022 года.