Это абсурд – американский политик раскритиковала предстоящее выступление Зеленского в конгрессе США

«Поставьте Америку на первое место!!!» — написала у себя в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, комментируя предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в американский конгресс. Политик подчеркнула абсурдность такого решения, отметив, что украинский лидер намерен просить о выделении новой финансовой помощи.



Twitter

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, член палаты представителей США: Конечно, «теневой президент» должен прибыть в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины.



Это абсурд.



Поставьте Америку на первое место!!!