 

Это абсурд – американский политик раскритиковала предстоящее выступление Зеленского в конгрессе США

22.12.2022, 1:25, Разное
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«Поставьте Америку на первое место!!!» — написала у себя в Twitter член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин, комментируя предстоящий визит президента Украины Владимира Зеленского в американский конгресс. Политик подчеркнула абсурдность такого решения, отметив, что украинский лидер намерен просить о выделении новой финансовой помощи.


Twitter

МАРДЖОРИ ТЕЙЛОР ГРИН, член палаты представителей США: Конечно, «теневой президент» должен прибыть в конгресс и объяснить, зачем ему нужны миллиарды долларов американских налогоплательщиков для 51-го штата — Украины.
 
Это абсурд.
 
Поставьте Америку на первое место!!!


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