 

Жаркая ночь: Ушлая разведенка Гагарина охомутала Агутина под носом у Варум

22.12.2022, 1:08, Разное
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Новогодняя ночь для звезд не является праздником, эта пора самая жаркая для артистов, ведь именно 31 декабря для них есть отличный шанс заработать в два раза больше денег. Именно поэтому Полина Гагарина и Леонид Агутин решили бросить свои семьи в этот праздник и отправиться в ресторан вместе.

Полина Гагарина сейчас не замужем. После скандального развода с фотографом Дмитрием Исхаковым она с головой окунулась в работу и пока держит в секрете свою личную жизнь. Артистка воспитывает в одиночку старшего сына от первого брака и младшую дочь Мию от Исхакова.

Леонид Агутин и вовсе в последнее время все чае становится фигурантом сплетен о том что с Анжеликой Варум у него якобы не все так гладко. Что ж, ушлая разведенка Гагарина составит ему в новогоднюю ночь хорошую компанию. О событии Леонид Агутин написал в своем телеграм-канале.

“31 декабря – Москва, ресторан “Турандот”!” – анонсировал артист жаркую ночь.

Мероприятие пройдет в стиле бразильского карнавала. Судя по афише, новогодняя ночь обещает быть красочной и яркой. Во всяком случае двум звездам вместе точно не будет скучно.


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