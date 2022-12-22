 

Россияне нашли способ “забронировать” парковочное место зимой

22.12.2022, 1:08, Разное
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Россияне стали активно делиться в Сети идеями, как сохранить свое почищенное от снега парковочное место. Один из юзеров обнародовал фото, на котором запечатлена коробка. К ней прикреплена бумажка с надписью: “Занято! Скоро вернусь”.

Подобный совет воодушевил людей и подал идею автовладельцам. Пользователи Сети сочли, что таким образом они смогут избавить себя от необходимости искать место на парковке каждый вечер после работы. При этом с юридической точки зрения каким-либо образом занимать бесплатное парковочное место нельзя, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.


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