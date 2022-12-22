Россияне нашли способ “забронировать” парковочное место зимой

Россияне стали активно делиться в Сети идеями, как сохранить свое почищенное от снега парковочное место. Один из юзеров обнародовал фото, на котором запечатлена коробка. К ней прикреплена бумажка с надписью: “Занято! Скоро вернусь”.

Подобный совет воодушевил людей и подал идею автовладельцам. Пользователи Сети сочли, что таким образом они смогут избавить себя от необходимости искать место на парковке каждый вечер после работы. При этом с юридической точки зрения каким-либо образом занимать бесплатное парковочное место нельзя, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.