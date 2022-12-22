 

Мэр Донецка Кулемзин сообщил о повреждении здания насосной станции в результате обстрела Вооруженных сил Украины

22.12.2022, 1:00, Новости дня
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В результате обстрела Киевского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) повреждения получило здание насосной станции госпредприятия «Вода Донбасса», сообщил мэр города Алексей Кулемзин.

Кулемзин сообщил в своем Telegram-канале, что в результате обстрела Киевского района Донецка повреждено остекление в пяти многоквартирных домах, а также в административном здании и насосной станции государственного унитарного предприятия ДНР «Вода Донбасса».

Кроме того, по имеющимся у него данным, повреждения получили автомобили.

В свою очередь представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщило в своем Telegram-канале, что в среду вечером украинские вооруженные формирования обстреляли Петровский, Кировский, Ленинский и Куйбышевский районы Донецка снарядами натовского калибра 155 мм. Обстрел велся из населенных пунктов Красногоровка, Новомихайловка и Нетайлово.

Помимо этого, в 20.07 представительством ДНР в СЦКК был зафиксирован обстрел Киевского, Ворошиловского и Калининского районов Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Накануне президент РФ Владимир Путин в ходе рабочей встречи с врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денисом Пушилиным обратил внимание на то, что удары Вооруженных сил Украины приходятся по мирным жителям и жилым кварталам Донецка.

Ранее Россия в СБ ООН обвинила Украину в попытке сровнять Донецк с землей.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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