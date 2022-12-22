Президент Украины Зеленский вручил главе администрации США Байдену медаль командира батареи РСЗО HIMARS ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон вручил главе администрации США Джо Байдену письмо и медаль капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) – командира батареи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, следует из трансляции телеканала Си-би-эс.

Президент США в свою очередь пообещал добиться, чтобы капитан ВСУ, награду которого привез Зеленский Байдену, получил один «командных жетонов». Такие жетоны принято чеканить в Вооруженных силах (ВС) США и некоторых американских правительственных ведомствах, в том числе Белом доме, передает ТАСС.

Глава администрации США напомнил при этом, что его ныне покойный сын Бо служил в свое время в рядах американских ВС в Ираке. Зеленский пообещал, что передаст «командный жетон» украинскому военнослужащему, отправившему свою награду Байдену.

В ходе встречи с Байденом Зеленский также рассказал президенту США о своей поездке в Артемовск (украинское название – Бахмут).

Ранее в среду самолет с Зеленским приземлился на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном. Вскоре после этого Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом.

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