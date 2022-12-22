 

Президент Украины Зеленский вручил главе администрации США Байдену медаль командира батареи РСЗО HIMARS ВСУ

22.12.2022, 1:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Вашингтон вручил главе администрации США Джо Байдену письмо и медаль капитана Вооруженных сил Украины (ВСУ) – командира батареи реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS, следует из трансляции телеканала Си-би-эс.

Президент США в свою очередь пообещал добиться, чтобы капитан ВСУ, награду которого привез Зеленский Байдену, получил один «командных жетонов». Такие жетоны принято чеканить в Вооруженных силах (ВС) США и некоторых американских правительственных ведомствах, в том числе Белом доме, передает ТАСС.

Глава администрации США напомнил при этом, что его ныне покойный сын Бо служил в свое время в рядах американских ВС в Ираке. Зеленский пообещал, что передаст «командный жетон» украинскому военнослужащему, отправившему свою награду Байдену.

В ходе встречи с Байденом Зеленский также рассказал президенту США о своей поездке в Артемовск (украинское название – Бахмут).

Ранее в среду самолет с Зеленским приземлился на авиабазе Эндрюс рядом с Вашингтоном. Вскоре после этого Зеленский прибыл в Белый дом на переговоры с Байденом.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

29.07.22 / Зеленский прибыл в порт Одессы для встречи с послами G7 и Турции

20.03.22 / Столтенберг: НАТО приветствует любые усилия по поиску мирного решения конфликта на Украине

20.04.21 / Amazon открыл парикмахерскую нового типа

02.09.20 / Фонд президентских грантов начал прием заявок от НКО на первый конкурс 2021 года

16.12.20 / Компания «МегаФон» разрешила абонентам звонить в кредит

02.10.20 / С начала суток 2 октября оккупанты дважды открывали огонь на Донбассе – штаб ООС

08.08.20 / Ученые рассказали о признаке будущей деменции

17.09.21 / Обозреватель Times – военное усиление Азии выходит далеко за пределы ракет Кима

03.02.22 / В Ровенской области на железнодорожном переезде столкнулись поезд и грузовик. Машинист находится в реанимации

18.08.21 / Стало известно о расколе в свердловском региональном отделении «Справедливой РФ – за правду»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика