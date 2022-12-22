Гендиректор YASNO Коваленко: В Киеве не работают 60% трансформаторов, поэтому сеть не позволяет поставлять электричество

Наиболее сложная ситуация с электроснабжением в Украине сложилась в Киеве, где не работает 60% трансформаторов, сообщил гендиректор энергопоставляющей компании YASNO («Ясно», входит в энергохолдинг ДТЭК) Сергей Коваленко.

Коваленко сообщил на своей странице в соцсети Facebook (запрещена в России; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской), что в Киеве сложилась самая сложная в Украине ситуация с электроснабжением, никаких изменений к лучшему в этой сфере в городе не происходит, передает ТАСС.

Он пояснил, что ключевая проблема с электроснабжением в Киеве сейчас не в нехватке генерирующих мощностей, а в неработающей сети из-за отсутствия 60% трансформаторов. По его словам, из-за повреждения высоковольтного оборудования Киев не может черпать электричество из энергосистемы Украины. При этом Коваленко отметил, что при повреждении оставшихся 40% узлов ситуация с электроснабжением в Киеве только ухудшится. Он подчеркнул, что невозможно поставлять электричество там, где нет оборудования.

Во вторник глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сообщал, что ситуация с энергоснабжением в Киевской области является критической, 80% региона остается без света, применяются экстренные отключения электричества. В тот же день в Киеве ввели аварийные отключения света в связи с проблемами в энергосистеме.

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