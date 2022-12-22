Коллагеновые маски для губ: есть ли от них польза или это очередная бьюти-пустышка

Косметические бренды выпускают для губ не только декоративную косметику. Они производят и уходовые продукты. В их числе – гигиенические помады, бальзамы, питательные масла. Сравнительно новые уходовые продукты – коллагеновые маски. Давайте разберемся, являются ли они очередной бьюти-пустышкой.

Коллагеновые маски для губ – что это и каков состав

Производители косметики изготавливают коллагеновые маски в виде тонких гидрогелевых пластин. При наложении на лицо они закрывают не только губы, но и кожу вокруг них.

Маски пропитывают различными полезными составами. Основной компонент – коллаген. Дополнительные наиболее часто встречаемые компоненты:

гиалуроновая кислота; витамины; масла (ши, какао и др.); пантенол; растительные экстракты; алоэ вера.

Способ применения масок

Коллагеновые маски для губ очень просты в применении. Для начала нужно очистить кожу. Затем необходимо нанести маску на губы, разгладить ее и оставить на 20–30 минут.

Во время использования маски рекомендуется не разговаривать, не улыбаться. Любое движение губ приводит к тому, что гидрогелевая пластина сдвигается.

Есть ли реальная польза от коллагеновых масок для губ

Коллаген, который содержится в масках, не способен усиливать выработку собственного коллагена. Но несмотря на это, польза от данных косметических продуктов имеется.

Молекулы коллагена гигроскопичны. Они могут притягивать воду в несколько раз больше собственного веса. Когда коллаген попадает на губы, он заполняет морщины. За счет этого губы визуально увеличиваются. Также они становятся более увлажненными.

Стоит отметить, что коллаген не только обеспечивает визуальный эффект лифтинга. Он обладает регенерирующим действием.

Еще одно преимущество коллагеновых патчей заключается в том, что они создают воздухопроницаемую пленку на поверхности губ. Она сохраняет влагу и способствует разглаживанию кожи.

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Что говорят женщины, которые уже использовали маски

По словам многих женщин, коллагеновые маски для губ заслуживают внимания. Конечно, они не дают длительного эффекта, но перед свиданием или праздничным вечером они способны привести к небольшим визуальным изменениям.

Наибольшую пользу от коллагеновых масок могут получить женщины, у которых губы находятся в плачевном состоянии. С помощью косметического продукта можно восстановить обветренную и потрескавшуюся кожу.

Советы по выбору масок

Если вы уже пользовались коллагеновыми патчами и не заметили какого-либо эффекта, то это не значит, что они являются пустышками. Попробуйте косметические продукты других брендов.

При выборе патчей обращайте внимание на то, какими веществами они пропитаны. Также учитывайте состояние своих губ. Например, при чрезмерной сухости подойдут патчи с гиалуроновой кислотой. Если ваши губы обветрились и потрескались, то для вас наиболее полезными будут продукты с витамином E и алоэ вера. Эти компоненты питают кожу, способствуют заживлению микротрещин, стимулируют обновление эпидермиса. Можете также попробовать маски с биозолотом. Оно выполняет функцию проводника полезных компонентов и является хорошим антисептиком.