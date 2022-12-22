Bloomberg – из-за забастовок британцам советуют вызывать скорую помощь только при угрозе жизни

Глава Минздрава Великобритании Уилл Куинс настоятельно рекомендовал населению обращаться в скорую помощь только при непосредственной угрозе жизни и здоровью, пишет Bloomberg. Издание отмечает, что протесты медсестёр и работников неотложки приводят к нехватке медработников и усугубляют кризис в Национальной службе здравоохранения.



AP

Министр здравоохранения Великобритании призвал население звонить в неотложку только при угрозе жизни, потому что медсёстры и работники скорой помощи вышли на забастовки, пишет Bloomberg. Протестующие требуют пересмотреть прибавки к зарплатам, которые в данный момент ниже текущего уровня инфляции по стране. Одна из участниц демонстраций заметила, что сейчас «страшно болеть» из-за нагрузки на систему здравоохранения.

Глава британского Минздрава Уилл Куинс заявил, что профсоюзы обязались сохранить на время забастовок профсоюзов «минимальный уровень обслуживания». По его словам, медперсонал должен продолжить оказывать неотложную помощь при угрозе жизни. «Если у вас боль в груди, продолжайте набирать 999, как обычно. Если угрозы жизни нет, тогда важно, чтобы люди звонили в службу NHS 111», — напомнил Куинс о телефонной линии Национальной службы здравоохранения (NHS).

Как рассказывает издание, совместные протесты медсестёр и работников скорой помощи усугубляют кризис в британской службе здравоохранения. В больницах не хватает персонала, а операции постоянно переносятся. Военные готовы отправить 600 водителей и 150 технического персонала на замену бастующих работников скорой помощи, однако они не могут нарушать скоростной режим или пересекать перекрёсток на красный свет. Ещё 625 военных готовы заменить бастующих пограничников. Кроме них, в Великобритании на праздниках протестуют сотрудники почтовых служб, транспорта и представители других профессий.

«Правительству нужно прислушаться, — считает Джеймс Куп, работник скорой помощи, который поддержал коллег и присоединился к пикету медсестёр во вторник. — И пока они не прислушаются, мы продолжим бастовать». На прошлой неделе протестующие медсёстры рассказали Bloomberg, что им приходится обращаться за едой в благотворительные учреждения или есть то, что предназначено для пациентов, чтобы прожить на стартовую зарплату в Лондоне.