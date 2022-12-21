 

Мнение: Медведев отдохнул?

21.12.2022, 23:55, Разное
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Председатель КНР Си Цзиньпин принял зампред Совбеза России Дмитрия Медведева. Принял в государственной резиденции в Пекине.

Репортаж со встречи показало Центральное телевидение Китая.

Сам же Медведев скромно рассказал в своем Telegram-канале, что передал Си Цзиньпину послание от президента России Владимира Путина. Что обсудил с Си вопросы взаимодействия «между двумя правящими партиями, между компартией Китая и «Единой Россией». Что обсудил «вопросы двустороннего взаимодействия, нашего стратегического партнерства во всех сферах, включая, конечно, промышленную кооперацию и многое другое.

Си тактично выслушал мысли Медведева  и про международную ситуацию, «включая конфликт на Украине».

В общем, Медведев в Китае был вежлив, душевен и миролюбив. И не выглядел ни коршуном, ни гроссмейстером сквернословия, каким он выглядит судя по текстам, которые выкладываются в его  Telegram-канале.

Тут одно из двух. Или Медведева подменили. Или он хорошо отдохнул.

Судя по отменному загару, вторая версия выглядит более вероятной.

Источник: Ирек Муртазин


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