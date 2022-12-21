 

“Вернуться и извиниться”: загнанной в угол Пугачевой больше ничего не осталось

21.12.2022, 23:45, Разное
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Стилист Аллы Пугачевой, советский франко-грузин Джордж Ровалс рассказал, что Примадонне приходится тяжело из-за того, что на родине от нее все отвернулись. Многие даже оказались рады тому, что след Пугачевой в России простыл, так как она больше не будет никому стоять поперек горла.

Напомним, Джордж Ровалс является стилистом и дизайнером, он являлся автором эпатажных причесок. Именно Ровалс стал единственным в России обладателем международного приза “Золотые ножницы” (Лос-Анджелес, 1998). У Ровалса в разное время обслуживались многие артисты. С Аллой Пугачевой он до сих пор общается и знает о многих ее бедах, пишет “Царьград”.

Он уверен, что многие артисты попросту зазвездились и расценивают свой отъезд из России как наказание для страны. Но на деле оказалось вплоть до наоборот. Свой отъезд артисты, в том числе и Пугачева, воспринимали как способ наказать Россию, что-то типа санкций. Но ничего не вышло. Вместо того, чтобы рвать на себе волосы от горя, никакой тоски на родине по Пугачевой никто не испытывает. И это беспокоит 73-летнюю артистку. Более того, многие считают, что певице следует вернуться и извиниться.


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