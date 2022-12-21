 

Мнение: Об украинских тезисах «противников Путина»… Русские либералы так и рвутся?

21.12.2022, 23:20, Разное
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Ключ к пониманию того, почему для украинцев сейчас не существует «хороших русских», кроме тех немногих, что воюют на их стороне. Да и для Запада, пожалуй, тоже: отработанный и отыгранный материал.

А здесь, в России, многие ещё думают, что они — «ни разу не голосовавшие за Путина» и вообще «либералы» — могут быть полезны. Потому что «за мир» и против всего плохого.

Просто почитайте.

1. Происходящее на Украине это дикость, которая должна быть остановлена немедленно. Главные потери Украины и России, это не #территории и не #деньги, это потери человеческого капитала, как убитыми, так и эмигрировавшими, значительная часть из которых не вернётся обратно, вызвав очередной раунд депопуляции.

К огромному сожалению власти и России, и Украины не видят ценности в жизни своих граждан, для них важнее химера «контроля территорий».

2. Украина как государство экономически существует только в режиме «прямого содержания» со стороны Запада. Любая деэскалация конфликта приведёт к банкротству Украины. Власти Украины наименее заинтересованы в прекращении боевых действий, т. к. это приведёт их к банкротству, потере власти и привлечению к ответственности за бессмысленные жертвы. Отсюда и выдвижение практически не реализуемых требований «возврата к границам 1991 года».

3. Стимулом для украинцев к продолжению боевых действий являются обещания «восстановления Украины» за счёт Плана Маршалла от Запада и «получение репараций» со стороны «проигравшей» России. К сожалению для украинского народа не суждено сбыться ни тому, ни другому. Помощь Запада в «восстановлении Украины» будет слишком мала, и в основном пойдет на выплату неподъёмных украинских долгов перед Западом, оставшиеся средства по коррупционным схемам перейдут на частные счета украинских и западных политиков. Репарации Россия платить не будет и вообще не проиграет.

4. Снабжение Украины оружием и боеприпасами начнёт сокращаться по естественным причинам ограниченных производственных возможностей ВПК Запада, который, будучи загруженным на полную мощность все больше будет ориентирован на восполнение складских запасов стран НАТО опустошенных поставками на Украину. Никакой перестройки мирной промышленности стран Запада на «военные рельсы» не произойдет, а существующие мощности ВПК Запада не способны обеспечить боеприпасами конфликт такой интенсивности.

5. Никакого «чудо-оружия» способного переломить ход конфликта не существует. Даже поставки натовской авиации на этом ТВД, насыщенном ПВО, не приведут к изменению хода боевых действий, но столкнутся, кроме необходимости преодоления вражеского ПВО с проблемами в виде отсутствия обученных лётчиков и базы обслуживания самолетов. Аналогично с поставками западных танков, которых у стран НАТО мало и основная часть которых находится в неисправном состоянии (например у Бундесвера из 300 танков «Леопард-2» на ходу менее 180 машин). Кроме того до начала лета, использование танков на этом ТВД крайне сложно из-за состояния грунтов большую часть года с осени до поздней весны.

6. Санкции против России провалились, не достигнув никаких своих целей. Санкции не смогли остановить боевые действия, не смогли сократить валютные доходы России, не смогли остановить производство высокотехнологичного оружия Россией. Более того, из-за идиотского решения ограничения поставок потребительских товаров в Россию и закрытия границ для туристов и эмигрантов из России в Европу, РФ получила за год около $270 млрд. доходов от превышения экспорта над импортом. Что соизмеримо с теоретической суммой в $300 млрд. арестованных «российских резервов» (в реальности сумма найденных резервов около $100 млрд.).

7. Утверждения, что «#санкции имеют долгосрочный характер и в длительной перспективе приведут к разрушению российской экономики» не состоятельны из-за демократической смены властей на фоне ущерба. нанесЁнного санкциями странам их вводившим, прежде всего странам #ЕС, а так же с фактическим отказом к ним присоединиться крупнейших «не западных» экономик мира, прежде всего Китая, Индии и Бразилии.

8. Введённые #санкции и поддержка Украины подтолкнули Россию на сближение с Ираном и Китаем, что создает опасность формирования антизападного военного блока и раскола мира на два враждебных лагеря, что создает угрозу «горячей» Третьей мировой.

9. Лучший исход для украинского и российского народа — это немедленное прекращение кровопролитных боевых действий и переход к восстановлению экономик своих стран.

И, в общем, это человек (ссылка на заблокированный в РФ ресурс, признанный «враждебным») явно не глупый, не «запутинец» и не «квасной патриот». Но страшно ладёк он от понимания как украинской, так и западной ментальности. От адекватной рефлексии сложившихся реалий. В общем, не кажется ли, что он — всё ещё из мира «розовых пони»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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