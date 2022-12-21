 

Мнение: Сюрприз для Галковского

21.12.2022, 23:11, Разное
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Российские власти, всё глубже погружаясь в бездны дегенерации, в рамках своего безумного (принятого уже во время СВО) “Закона о борьбе с гомосексуализмом” принялись, как и положено такого рода диктатурам, запрещать книги. Под раздачу попал, для начала, “Это я, Эдичка” Эдуарда Лимонова (а ведь гениальная вещь, при всем моем непростом отношении к покойнику)…

А потом и Василий Розанов! Уж не знаю, что там такого гомосексуального нашли эти дебилы… но Галковский должен знать – он ведь знаток творчества Розанова, более того – он его любимый писатель.

Интересно, что теперь скажет Галковский, неустанно топивший за “успехи русского оружия” с самого начала СВО. Ничего, что это оружие заодно поворачивается и против Василия Розанова? Думаю, пустяки. Не так ли, Дмитрий Евгеньевич?

Источник: Размышления вольного социолога


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