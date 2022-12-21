 

А Гарику это зачем? – Личное мнение

21.12.2022, 22:53, Разное
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После заявления Кристины Асмус, что это не она живёт в доме бывшего мужа Гарика, а он ей не покупает квартиру, чтобы актрисочка смогла съехать, многие задумались — а Гарику это зачем?

Нет, ну реально — ему-то зачем?


Фото: Соцсети

Вот скажите прямо, вы бы хотели жить в одном доме с бывшими?

Сам Гарик женщину привести не может. Точнее, может, но это как-то ведь неудобно, верно?

Бывшая жена постоянно видит, когда ты пришёл, когда ушёл, с кем говоришь по телефону, и как часто ты посещаешь санузел. Так и он её видит — вряд ли Кристина ему приятна.

Согласитесь, такое общежитие — довольно неудобный формат жизни.

И если Асмус можно понять — она ждёт, пока Гарик ей купит квартиру, и терпит, как ей кажется, временные неудобства, то Харламову это зачем?

И вот в прессе появились здравые мысли по этому поводу. Возможно, что Гарику просто хочется, чтобы его дочь была рядом.

Действительно, чтобы постоянно не видеть яркую звезду фильма Кристину в своём доме, можно отдать пару десятков миллионов рублей ей на квартиру. Но представим себе эту ситуацию: Гарик покупает ей двушку в Бирюлёво с евроремонтом.

Представили?

Кристина съезжает с дочерью в новую квартиру. Гарику от его особняка — не доберёшься. Два часа — туда по пробкам, столько же по МКАДу обратно. Посмотрел на дочь и сразу домой, пока не стемнело, и день прошёл.

Естественно, что общение отца с ребёнком пострадает — они станут реже видеться. Гарик дочь любит и не хочет этого.

Второй неудобный момент для Гарика — а кого приведёт Асмус в качестве жениха в квартиру?

Понятно, что эта проблема сильно преувеличена, никакого мужика у неё нет, но а вдруг?

Получится, что старый папа стал реже видеться, зато появился новый — зачем это Гарику? Да ещё и за его собственные деньги, потраченные на покупку квартиры бывшей жене.

Думаю, в этой ситуации Харламов нашёл золотую середину, которая лично его устраивает. Дома — любимая дочка. А если надо встретиться с кем-то, то у него наверняка есть ещё недвижимость в городе.

Ну, а то, что бывшая жена шаркает этажом выше и всё никак съехать не может, так это можно и потерпеть ради ребёнка.

Как вам такая версия? А вы бы что сделали на месте Гарика?

Источник: Лена Миро


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