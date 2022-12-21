От ярких цветов и пайеток до уютных кардиганов и пуховиков: модные и удобные зимние микротренды, без которых не обойтись в новогодние праздники

В каждом сезоне есть свои микротренды, с помощью которых можно осовременнить свой образ. На эти новогодние праздники в моде будут совершенно разные изделия, каждое из которых позволит освежить любой скучный лук. Выбирайте то, что больше по душе именно вам.

Джинсы свободного кроя

Для создания повседневного образа используйте джинсы свободного кроя. Вы можете сочетать их с водолазкой либо создавать многослойные луки на свое усмотрение. Включите в зимний гардероб светлые джинсы, чтобы образ получился более нарядным.

Стеганое пальто

Это не только удобная и комфортная верхняя одежда, но также и весьма актуальная в текущем сезоне. Обращайте внимание на стеганые пальто ярких цветов, с разнообразными принтами. Чем оригинальнее будет дизайн — тем лучше.

Кардиган

Прекрасная одежда для создания образа для посиделок в семейном кругу. Если нужен по-домашнему уютный образ, тогда сочетайте кардиган с клетчатыми брюками. Дополните лук стильными мюлями.

Сумка с блестками

Не забывайте использовать трендовые аксессуары для того, чтобы сделать образ более праздничным. Например, если вы собираетесь на новогоднюю вечеринку, то можете сочетать относительно нейтральную одежду из капсульного гардероба с сумкой, украшенной блестками и пайетками.

Блестящая одежда

Обязательно включите в свой образ вещи из блестящей ткани, если собираетесь на корпоратив или на празднование Нового года. В таком наряде вы точно будете сиять на любом мероприятии. Какое именно надеть изделие с пайетками — решать вам. Это может быть и платье, и брюки, с кофта, и юбка.

Яркий костюм

Присмотритесь к яркого цвета костюмам из какой-нибудь оригинальной ткани. Например, вместо трикотажа можете выбрать кожаные вещи. Сочетайте их с нейтральными изделиями из базового гардероба.

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Пышная юбка

Хотите получить эффектный и драматичный лук? Тогда почему бы не выбрать для вечеринки пышную юбку? Например, из фатина или даже из эко-кожи? Такое изделие точно впишется в ваш нарядный праздничный образ и сделает вас настоящей королевой вечеринки.

Пуховик

Если вечеринка будет проходить не в помещении (например, если планируется запускать салют), тогда подумайте заранее об утеплении. Лучшее решение — это теплый пуховик.

Коктейльное платье

Данное изделие по традиции больше всего подходит для официальных мероприятий. В этот раз вы можете остановить выбор на изделии персикового оттенка без бретелей. Декор в виде бахромы будет весьма уместен.