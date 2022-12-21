Enterprendre – украинский конфликт пробудил у Польши желание стать сильной державой

В последнее время Польша выдвигает множество инициатив, связанных с усилением своей армии и развитием транспортной инфраструктуры, пишет Entreprendre. Как отмечает издание, эта активность объясняется желанием страны обрести стратегическую автономию и влияние после введения российских войск на Украину.



AP

Российское наступление на Украине продолжает перетасовывать карты в Центральной Европе и подталкивает Польшу к стратегической перестройке, пишет Enterprendre. Польша выдвигает множество инициатив, пользуясь своим стратегическим положением в Центральной Европе. Однако за всем этим скрывается вновь обретённое желание вновь стать сильной державой, отмечает журнал.

«Польская армия должна стать настолько мощной, чтобы только благодаря своей силе она не имела необходимости сражаться», — заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время национального праздника 11 ноября этого года. Как отмечает издание, за словами последовали действия: 1000 штурмовых танков были заказаны Варшавой у южнокорейской компании Hyundai Rotem — это в четыре раза больше, чем во французской сухопутной армии имеется боеспособных танков Leclerc, подчёркивается в статье. Помимо этого страна заказала 672 гаубицы K9.50 и истребители FA-50 — в дополнение к уже заказанным 32 американским F-35 — около 300 реактивных систем залпового огня K239, близких родственников американских Himars, южнокорейской сборки.

Объявление о столь масштабном усилении вооружённых сил объясняется тем, что после введения российских войск на Украину Польша сделала стратегическую автономию основой своей оборонной политики, поясняет издание. «Это перевооружение является доказательством триумфа концепции стратегической автономии», — подчёркивает исследователь Фредерик Мауро из Института международных и стратегических отношений. Но развитие польской военной мощи — это лишь один из многих рычагов воздействия, отмечает журнал. Страна также хочет стать транспортных хабом для всей северной части Центральной и Восточной Европы.

С этой целью страна начала грандиозный проект строительства аэропорта недалеко от Варшавы. Доступность будущего аэропорта будет значительно улучшена за счёт многочисленных высокоскоростных железнодорожных путей, которые будут проложены из аэропорта Варшавы в основные города страны, такие как Гданьск на севере, Познань и Вроцлав на Западе и Катовице и Краков на юге. Помимо этого, планируется восстановить 4 тыс. км старых железнодорожных линий, чтобы улучшить транспортное сообщение и повысить привлекательность небольших городов и деревень.

Кабинет министров рассчитывает, что этот проект к 2040 году обеспечит стране 300 тыс. дополнительных рабочих мест и рост ВВП на €100 миллиардов в ближайшие 12 лет. В рамках того же проекта будет построена высокоскоростная железнодорожная линия, которая соединит Украину со странами ЕС.

Ещё одним приоритетом для Польши является повышение бесперебойности и устойчивости цепочек поставок по всему континенту, которые долгое время были нарушены после начала российской спецоперации на Украине. Таким образом, развитие альтернативных торговых путей в последние месяцы стало стратегической необходимостью, пишет издание. Одним из самых известных проектов в этой сфере стала Автомагистраль трёх морей, строительство которой началось в июне 2006 года по инициативе Польши. Этот автомобильный путь призван соединить Балтийское побережье Литвы с Центральной Европой через Польшу, Словакию и Венгрию. Проект был расширен в октябре 2010 года после присоединения к нему Румынии, Болгарии и Греции. В результате конечной точкой станут побережья Чёрного и Эгейского морей. Ожидается, что позднее к инициативе присоединится и Турция. Географическое расположение магистрали далеко не случайно, пишет журнал. Речь идёт о том, чтобы Польша обеспечивала европейские поставки энергоносителей между севером и югом континента в обход России.

Всё это является частью Инициативы трёх морей — форума стран Центральной и Восточной Европы, девять из которых являются бывшими членами советского блока. Помимо стратегических соображений, важен и экономический аспект проекта. Страны Инициативы трёх морей фактически представляют собой треть территории ЕС, четверть его населения и почти 20% его ВВП. Как замечает журнал, в потенциале это серьёзный рынок, который, однако, всё ещё нуждается в серьёзных инвестициях и реновации инфраструктуры.