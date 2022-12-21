 

Sky News – строительный сектор Британии с трудом справляется с кризисом

21.12.2022, 22:35, Разное
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Экономический спад серьёзно сказался на строительной отрасли Великобритании. Особенно пострадали представители малого и среднего бизнеса. Как пишет Sky News, уровень банкротств в стране стал самым высоким за последние 10 лет.

Строительные блоки экономики рушатся. Высокая стоимость материалов, нехватка рабочих рук и слабый спрос оказывают сильное давление на строительные компании. Они быстро уходят с рынка, таких темпов не было уже десять лет. 

Масштабы экономического спада застали главу этой компании врасплох.
 
ЛИ КРАФТ, владелец Better Brickwork: Мне надо заботиться о семье, это мой главный приоритет. Но у меня ещё и люди трудятся, им нужна работа. У них тоже есть семьи, ипотеки. Поэтому да, это вызывает беспокойство.

ЖУРНАЛИСТКА: Насколько возросли ваши затраты?

ЛИ КРАФТ: Сильно возросли. Материалы подорожали на 10—50 процентов. Инфляция, конечно, выросла, поэтому мои работники тоже хотят получать больше. Так больше не может продолжаться. Если я не буду повышать свои расценки, то мне не угнаться за инфляцией. 

Малый и средний бизнес — это основа экономики. Но у них меньше возможностей справляться с резко возрастающими расходами и падающим спросом. 

Небольшие строительные компании вроде этой из Престона боятся, что они уже практически вымирающий вид. 

МАРК УИГЛИ, управляющий, Osprey Homes: Мы, девелоперы малого и среднего уровня, нанимаем большое количество людей из строительной отрасли и из других областей. В целом такие строительные компании, как наша, дают работу примерно миллиону человек. Поэтому если что-то случится с нами, то эффект домино будет заметен и в других отраслях. 

Бизнесы рушатся с наиболее быстрыми темпами за последнее десятилетие. Из них пятая часть — строительные компании. Случаи банкротства в этом секторе экономики поднялись на самый высокий уровень с 2012 года. Только в первом полугодии этого года их было 2094. 

Цены на всё от древесины до стали взлетели вверх. Такие дополнительные платежи не всегда можно донести потребителю, у которого свои похожие проблемы. Строительный бизнес с минимальными наценками несёт на своих плечах основную нагрузку. Вот одно из очевидных доказательств рецессии в Британии. 

Высокая инфляция и замедляющаяся экономика — эта токсичная смесь разрушает бизнесы и рабочие места, лишая всех денег. Мы катимся вниз по нисходящей спирали с небольшим запасом для отступления. 

Дата выхода в эфир 19 декабря 2022 года.


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