Одной ногой в гробу: Одутловатое желтое тело Седоковой срочно увезли в операционную

В последнее время вокруг 40-летней российской певицы Анны Седоковой ходит много неприятных слухов. Поговаривали, что звезда разлучилась со своим мужем Янисом Тиммой и переживает кризис в отношениях. Якобы в паре все настолько плохо, что возможен даже развод. Однако на днях артистка воссоединилась с супругом, тем самым опровергнув информацию о расставании. Пара проживает вместе в гостинице и наслаждается друг другом.

На этот раз Анна Седокова столкнулась со слухами о своей внешности. Фанаты разглядели странные шрамы на ее теле, когда она снимала себя в отражении зеркала. Некоторые предположили, что такие шрамы могли остаться у бывшей солистки группы “Виа ГРА” после липосакции. Однако певица поспешила развеять домыслы. Она заявила, что получила отметины на теле из-за проблем с почками.

“Эти точки на животе от операции”, – написала в своем аккаунте Анна Седокова, показав одутловатое желтое тело. Возможно, так падал свет.

Именно тогда из-за болезни Седокову увезли в операционную, чтобы устранить угрожающее жизни состояние под названием непроходимость почек. Тогда ее увезли на скорой, так как сильно болел бок, и хирургическое вмешательство требовалось быстро. Иначе, как сказала сама артистка, “исход был бы другой”. Выходит, что Седокова была одной ногой в гробу.