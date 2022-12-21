Помогут привлечь к себе внимание и выглядеть моложе: праздничные новогодние прически для женщин за 50

С приближением праздников каждая женщина хочет выглядеть по-настоящему сногсшибательно, а также получить множество комплиментов по поводу образа. Помимо подходящего наряда важную роль в этом играет правильно подобранная прическа, которая способна подчеркнуть любой стиль.

Неважно, сколько женщине лет – 30, 40 или 50, она всегда хочет выглядеть элегантно. В поиске подходящего образа для себя женщины за 50 могут обратить внимание на некоторые интересные идеи причесок. Таким образом можно скрыть небольшие недостатки и даже стать немного моложе.

Элегантные короткие прически

Довольно часто с годами волосы у женщин истончаются и теряют пышность и объем. Поэтому неудивительно, что короткие прически так популярны среди дам в возрасте. И это хорошо, ведь короткая стрижка придает образу свежесть и современность, а ухаживать за такими волосами гораздо проще, чем за пышными и длинными.

К счастью, существуют праздничные прически для женщин от 50 лет и старше, которые могут выглядеть по-настоящему шикарно и стильно. Это могут быть, например, локоны или маленький пучок, низко сидящий на затылке. Аксессуары для волос при этом станут отличным и простым способом украсить даже самую незатейливую прическу.

Непринужденный образ

Если вы не можете решиться, носить волосы распущенными или заколоть их заколкой, вам подойдет такой образ. Верхняя половина волос при этом завязывается вместе, а остальные волосы остаются распущенными. Этот образ входит в число самых впечатляющих праздничных причесок, а укладка займет всего 10 минут.

Верхнюю часть волос можно собрать в хвост или пучок. Нижняя половина волос может оставаться прямой, или можно завить волосы в пляжные волны, создавая дополнительную пышность и объем. Самое замечательное в таких прическах то, что они подходят для любой длины волос и формы лица. Поэтому не стоит бояться экспериментировать с разными вариантами.

Праздничный пучок

Пожалуй, пучок всегда будет оставаться в моде. Причем он будет уместен не только в повседневном стиле, но и в том случае, если женщина собирается на праздник. Пучок может быть собран строго или таким образом, будто прическа заняла одну минуту. Если вы собираетесь на праздник, пучок можно украсить красивыми шпильками или блестящими заколками.

Элегантная челка

Для того чтобы разнообразить собранные волосы, их можно дополнить длинной челкой, которая будет переходить в нежные локоны, спускающиеся по обеим сторонам лица. Такую прическу можно сделать с использованием шиньона, чтобы придать объем. В этом случае тоже совсем не помешают аксессуары.

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Высокий хвост

Высокий хвост смотрится еще более интересно и стильно, чем пучок. Если по двум сторонам лица вытянуть небольшие пряди, то образ можно будет дополнить красивыми и объемными серьгами и нежным платьем.

Асимметричный пучок

Еще одна нестареющая классика – это пучки, собранные с одной из сторон. Такой образ не отнимет много времени, а красивые аксессуары для волос придадут элегантности. Для того чтобы сделать такую прическу, необходимо расчесать волосы, завязать низкий хвост сбоку и скрутить пряди в виде пучка.

Локоны на коротких волосах

Если у вас довольно короткая стрижка, можно сделать волосы более объемными, закрутив их в локоны.

Объемный пучок

Этот небрежный пучок можно собрать за 2 минуты. Для этого собрать волосы необходимо будет как можно выше, ближе к макушке. Более интересной эту прическу сделают локоны по бокам от лица.

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Классика

Не стоит отказываться и от совсем простых причесок, если волосы имеют длину до плеч. Красивая укладка, немного объема и несколько подкрученные концы – идеальная формула новогодней прически.

Объем и локоны

Такая прическа смотрится выигрышно во всех случаях. Если создать сверху объем, а основную длину закрутить в виде пляжных локонов, получится сногсшибательный образ.

Аксессуары для волос

Такой подход будет беспроигрышным, если особенно заниматься волосами нет желания. Соберите их в пучок, вытяните длинную челку, а голову повяжите шарфом в цвет вашего новогоднего платья.