Восемь проблем женщины-спасателя, с которыми она сталкивается в жизни. Плачется, но все равно продолжает спасать

В психологии есть понятие «синдром спасателя». Он возникает по ряду причин, в основном речь идет о проблемах воспитания с детства, но может быть связан с особенностями характера или появится в результате серьезных моральных травм. Чаще всего в этой роли выступают представительницы слабого пола. Разберемся в проблемах, с которыми сталкиваются женщины-спасатели в своей жизни.

Страдает от низкой самооценки

Такие женщины чаще всего страдают от низкой самооценки. Особенностью их характера является нелюбовь к себе, поэтому нет ничего удивительного в том, что женщина не верит в возможность ее полюбить. Она искренне полагает, что любовь можно заслужить и старается это сделать самым простым и привычным для себя способом. Женщина-спасатель бросает на это все свои силы, и результаты ее помощи приносят ей моральное удовлетворение. Так она, пусть хоть на немного, но повышает свою самооценку. Кто-то в ней нуждается, а это означает, что она кому-то нужна. Жить с заниженной самооценкой априори трудно, поэтому данная роль, даже если она действительно является благородной, не является завидной.

Превращается в мученицу

Женщина-спасатель нередко превращается в мученицу потому, что ее не всегда благодарят за помощь. Она тратит много сил и времени, но ответной реакции, которую она ожидает, нет. Это доставляется ей боль разочарования, чувство обиды и понимания того, что ею манипулируют. Она понимает, что не получит ожидаемого, но не видит для себя иного выхода. Жизнь превращается в сплошные муки и страдания, и это негативно сказывается на психическом и физическом здоровье.

Живет чужой жизнью

Такой образ жизни не дает возможности думать о себе и своих потребностях. Как только кто-то обращается за помощью, женщина-спасатель тут же все бросает и начинает заниматься проблемами других людей. И даже если ее не просят, она все равно не может остаться равнодушной к чужому горю. Она ошибочно полагает, что со своими бедами сможет справиться сама, а вот другие люди окажутся беспомощными в этом положении. Если она не поможет, ее замучает совесть и чувство вины, и этого она не сможет себе простить. Поэтому ей проще забыть о себе и бросить все силы на помощь другим.

Попусту растрачивает свои ресурсы

Женщина-спасатель не всесильна, ей, как и всем людям на свете, нужна передышка и полноценный отдых. Однако она сознательно всего этого себя лишает, чтобы везде успеть и всем пригодиться. А поскольку ее ресурсы не безграничны, и не происходит обмена энергией (она отдает, но ничего не получает взамен), происходит моральное и физическое выгорание, что также способно привести к проблемам со здоровьем. Работать на исходе последних сил – не лучшая тактика жизни, а отсутствие элементарного ухода за собой и бережного к себе отношения часто становится причиной трагических событий не только в здоровье самой женщины, но и возникновения проблем в других жизненно важных сферах (личной жизни, работе и пр.)

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Поощряет деструктивное поведение

Помощь должна быть своевременной, эффективной и полезной, а главное. Она должна быть умеренной. Если постоянно помогать людям, которые это не ценят, можно непроизвольно и своими благими намерениями превратить их в настоящих паразитов. То, что человек смог бы сделать сам, делают за него, он расслабляется, забывает об ответственности, и его жизнь становится праздной. Если рассмотреть эту проблему касательно самой женщины, она может очень сильно пострадать, если постоянно помогает своему партнеру или детям, которые потом садятся на шею и превращаются в манипуляторов.

Использует заботу и помощь как форму контроля

Люди, которым помогает женщина-спасатель, могут постепенно стать от нее зависимыми и физически, и эмоционально. На первых порах женщина считает необходимостью контролировать их поступки и следить за каждым шагом, затем она сама устает от этого контроля, без которого люди уже не могут обойтись. Как уже было сказано чуть выше по тексту, такими людьми чаще всего становятся партнеры и дети, иногда могут стать старшие родственники. Спасатель не только берет на себя ответственность за их жизнь, но и подвергает свое и чужое здоровье опасности. Свое потому, что в какой-то период может перестать справляться с возложенной на себя миссией, а чужое потому, что зависимые от нее люди становятся беспомощными.

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Страдает от обилия страхов

Женщина, предпочитающая спасать всех, кроме себя, постоянно чего-то боится. Она переживает о том, что когда-нибудь у нее не хватит сил для спасения, нуждающиеся в помощи перестанут в ней нуждаться, не смогут оценить ее жертвенность, начнут манипулировать, воспользуются ее добротой и открытостью. Она становится тревожной и раздражительной, страдает от бессонницы и обилия негативных мыслей, не находит себе покоя. Каждая из перечисленных проблем является очень серьезной и нуждается в тщательной проработке. А если собрать все страхи воедино, справиться с таким количеством проблем будет крайне проблематично. Поэтому роль женщины-спасительницы крайне незавидна, и в этом нет никаких сомнений.

Избегает ответственности за собственную жизнь

Люди, которые проникают так глубоко в чужие проблемы и по сути начинают жить чужими жизнями, игнорируют свои желания и потребности. В результате этого в их жизни возникает хаос, неопределенность, множество нерешенных вопросов, на которые нет ответа, поскольку никто его и не ищет. Навести порядок становится все сложнее, и женщина понимает, что часа с этим не справится.

А поскольку она готова помогать, но не просить о помощи, предпочитает прятаться от самой себя. Она уже не в состоянии отвечать за собственную жизнь, и это может закончиться для нее печально.