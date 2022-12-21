5 фактов о подростковой драме “1000 дешевых зажигалок”

Молодые и талантливые

Создателям «1000 дешевых зажигалок» режиссеру Ирине Обидовой и сценаристу Лизе Цыгановой пришла идея снять фильм в 2018 году после трагедии в Керчи. Два года они готовили первый вариант сценария и после его завершения сразу же подали заявку на участие в творческом интенсиве Berlinale Talents Script кинофестиваля в Берлине. Цель этой организации в объединении кинематографистов со всего мира и помощи им в улучшении их текстов. Цыгановой повезло, их выбрали из тысяч кандидатов. Также на начальном этапе проект курировал режиссер Иван Твердовский, известный драматическими историями о подростках («Класс коррекции», «Подбросы»).

Музыкальное название

Изначально у фильма было только английское название «Bomber Number Two», под ним и хотели выпускать картину в международный прокат. Но вскоре решили, что русский перевод «Взрывник №2» плохо звучит. Новую идею предложила Лиза Цыганова. Во время написания текста она слушала разную музыку, в частности, группу Егора Попса «Телеэкран», у которой как раз есть песня «1000 дешевых зажигалок». Цыганова попросила исполнителей поделиться названием трека и к своему удивлению получила согласование.

Исследование подростковой психологии

Первые скулшутинги произошли в 1980-х годах и случаются до сих пор. Самая известная трагедия в школе «Колумбайн» стала примером для многих подростков, показала им, как можно «отомстить» обидчикам и выразить «протест» всему миру. Чтобы понять психологию школьников и мотивы деструктивного поведения создатели «1000 дешевых зажигалок» брали много интервью, консультировались по поводу истории и с экспертами, и с детскими омбудсменами. Для подготовки одной из сцен авторов даже помогали спецслужбы.

В ролях — актер Кирилла Серебренникова

Хотя большая актерского состава — это подающих надежды молодые исполнители, в «1000 дешевых зажигалок» снялся звезда «Гоголь-центра» Никита Еленев. Так актер часто снимается в кино — его можно увидеть в картинах Кирилла Серебренникова «Лето» (2018) и «Жена Чайковского» (2022), а также в фильмах «Фея» (2019) Анны Меликян и «Неадекватные люди 2» (2020) Романа Каримова.

И снова о музыке

Заглавную песню фильма «Ты будешь гореть в раю» записала популярная группа «Комсомольск» с Дмитрием Мозжухиным из «Дайте танк (!)». При этом их работа — это кавер на песню коллектива «Пес и группа».