 

Минцифры заверило в сохранении качества связи после ухода Nokia и Ericsson

21.12.2022, 20:01, Новости дня
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Закрытие российского бизнеса производителей телекоммуникационного оборудования Nokia и Ericsson не ухудшит мобильную связь в стране, заявили в Минцифры.

Дефицита телеком-оборудования в РФ не наблюдается, уход компаний не снизит качество связи, а операторы со временем перейдут на отечественное оборудование, заявили в ведомстве ТАСС.

Уход этих компаний вынудил поменять сроки перехода на российское оборудование, но не изменил общего подхода, подчеркнули в Минцифры.

Сроки скорректировали в соответствии с ситуацией, операторам предложили более мягкие условия замещения базовых станций, и операторы «большой четверки» подписали форвардные контракты на поставку такого оборудования.

Они направят на закупку российского оборудования свыше 100 млрд рублей, что даст возможность создания своего современного производства телеком-оборудования в стране. Поставки планируется начать в 2025 году.

Напомним, о планах финской Nokia уйти из РФ стало известно в августе. 

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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