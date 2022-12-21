США официально объявили о передаче Украине комплексов Patriot

Вашингтон намерен выделить Киеву в новом пакете военной помощи на 1,85 млрд долларов комплексы ПВО Patriot, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

По линии госдепа планируется направить 1 млрд долларов, еще 850 млн долларов – по линии Пентагона, передает ТАСС со ссылкой на заявление Блинкена.

В пакет военной помощи включены системы противовоздушной обороны Patriot, их количество пока не уточняется.

Вместе с этим заявлением пресс-служба Белого дома опубликовала распоряжение президента США Джо Байдена о выделении 1 млрд долларов по линии госдепа, о котором упомянул Блинкен.

Напомним, СМИ уже некоторое время сообщали о планах Вашингтона по передаче Киеву системы Patriot.

Посольство РФ в США заявляло, что возможная передача Украине ЗРК Patriot станет провокацией с непредсказуемыми последствиями.

—