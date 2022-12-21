Dagbladet – МИД Норвегии запретил российскому исследовательскому судну заходить в территориальные воды Шпицбергена

Глава МИДа Норвегии Анникен Хюитфельдт отказала РФ в проведении научно-исследовательской экспедиции в территориальных водах Шпицбергена, пишет Dagbladet. Во внешнеполитическом ведомстве разъяснили, что выданный российскому судну «Дальние Зеленцы» запрет также распространяется на сбор проб осадочного слоя на дне норвежского континентального шельфа. Журналисты предполагают, что настоящая причина — опасения диверсий на подводных кабелях связи, соединяющих Шпицберген с материковой Норвегией.



ММБИ

МИД Норвегии уведомил посольство РФ в Осло о частичном разрешении на проведение научно-исследовательской экспедиции судну «Дальние Зеленцы», принадлежащее Мурманскому морскому биологическому институту (ММБИ). Разрешение распространяется лишь на ту часть маршрута, которая проходит за пределами норвежских территориальных вод. Однако норвежское внешнеполитическое ведомство отказало РФ брать пробы осадочного слоя на дне норвежского континентального шельфа. Кроме того, дипломаты запретили российскому кораблю заходить в территориальные воды Шпицбергена во время экспедиции, запланированной с 17 декабря по 7 февраля, пишет Dagbladet со ссылкой на источники.

Норвежская сторона пояснила, что причиной запрета послужило окончание срока действия исследовательского проекта, упомянутого в заявке, которая была подана осенью. Дипломаты сослались на временное приостановление финансируемого Исследовательским советом Норвегии научного сотрудничества между Университетом Шпицбергена и ММБИ. Как пишет газета Dagbladet, этот вопрос стал предметом публичных дебатов, на которых исследователь Ина Хольст-Педерсен Квам из Военно-морской академии Норвегии предостерегла от удовлетворения заявок РФ на проведение исследовательских экспедиций. Кроме того, либералы попросили правительство отклонить заявку, а консерваторы предостерегли правительство от «наивности».

Государственный секретарь МИДа Норвегии Эйвинд Вад Петерссон заявил журналистам, что российская заявка была обработана в соответствии с морским правом, что означает среди прочего, что Норвегия вправе отказаться от проведения морских исследований в пределах своих территориальных вод. Дипломат пояснил, что за пределами территориальных вод прибрежное государство вправе отказать в исследованиях только в нескольких случаях, например, если речь идёт не об исследованиях, а о рыбной ловле или эксплуатации других ресурсов.

Кроме того, Петерссон сообщил редакции Dagbladet, что норвежский МИД не одобрил заявку расположенной на Шпицбергене российской горнодобывающей компании «Арктикуголь» на выполнение чартерных рейсов на Шпицберген и обратно. «В ответном письме МИДа мы указали, что информация, полученная от треста «Арктикуголь», недостаточна для того, чтобы можно было оценить запрос на соответствие нормативным актам. Тресту «Арктикуголь», возможно, необходимо направить конкретное заявление об освобождении от запрета на полёты. МИД Норвегии до сих пор не получил от них заявления», — приводит слова чиновника издание Dagbladet.

Активность РФ возле Шпицбергена вызывает особые споры в Норвегии по причине риска диверсий на подводных кабелях связи, соединяющих Шпицберген с материковой Норвегией, резюмирует Dagbladet.