Hill – «половинчатая пиар-мера» — конгресс США работает над законопроектом об объявлении России государством-агрессором

Конгресс и администрация президента США Джо Байдена работают над законопроектом, который позволит присвоить РФ статус «государства-агрессора», передаёт The Hill. Впрочем, как отмечает издание, подобная инициатива в США подвергается активной критике. Её называют полумерой на фоне нежелания Белого дома включать Россию в список стран — спонсоров терроризма, как того просил президент Украины Владимир Зеленский.



АР

Конгресс США совместно с Белым домом работают над проектом закона, который позволит признать Россию «государством-агрессором», на фоне предстоящего в среду визита в Вашингтон президента Украины Владимира Зеленского, пишет The Hill.

Согласно тексту законопроекта, президент Джо Байден сможет объявить Россию «государством-агрессором», а также получит возможность определить этим термином «любую иностранную страну», если сочтёт, что она участвует в актах агрессии против Украины. Этот закон предоставит американскому лидеру право вводить новые санкции против любого лица, которое «несёт ответственность за преступление агрессии, участвует или соучаствует в нём».

При этом термина «государство-агрессор» в американском законодательстве нет, что затрудняет юридическую проработку нормативно-правового акта.

Присвоение подобного статуса помощник одного из членов палаты представителей, пожелавший остаться анонимным, назвал полумерой на фоне нежелания Белого дома включать Россию в список стран — спонсоров терроризма, как того просил Зеленский. «Это половинчатая пиар-мера, которая ничего не даст ни для наказания России, ни для помощи украинскому народу», — приводит The Hill слова источника в конгрессе.

По данным издания, ярлык государства — спонсора терроризма изолировал бы Россию на международном уровне и заставил бы США вводить ограничения против стран, которые взаимодействуют с Кремлём. Администрация Байдена отвергла эту идею, полагая, что она свяжет руки США в отношениях с Россией в целом, а также не позволит администрации Байдена сесть за стол переговоров с Москвой с тем, чтобы завершить конфликт на Украине.

«Мы сейчас работаем с конгрессом над законодательством, которое поможет нам обойти некоторые проблемы, связанные с использованием определения государства — спонсора терроризма, которое… имеет некоторые непредвиденные последствия», — заявил госсекретарь Энтони Блинкен в интервью CNN в начале декабря.

Критики подобной меры также называют её излишней, учитывая, что администрация Байдена уже ввела санкции против президента РФ Владимира Путина и множества его приближённых, после того как Москва начала спецоперацию на Украине в феврале.

Базирующиеся в США организации гражданского общества, поддерживающие Украину, выпустили совместное заявление, высказавшись против закона, который позволит признавать страны «государствами-агрессорами».

«Недавно предложенное администрацией Байдена обозначение РФ как «государства-агрессора» является вредной концепцией, которая подрывает нынешние усилия конгресса по поддержке Украины», — сказано в заявлении. Там также отмечается, что это не позволит повлиять на действия Москвы, арестовать российские государственные активы или привлечь правительство РФ к ответственности. Активисты опасаются, что это позволит ослабить санкции в случае начала переговоров.

Украинские официальные лица в беседе с The Hill признали, что подобная мера в отношении РФ не удовлетворяет их требованиям о причислении страны к государствам — спонсорам терроризма. Впрочем, они отметили, что могут поддержать её, если это предоставит дополнительные инструменты для того, чтобы наказать Россию.

Как напоминает издание, в ноябре Европейский парламент принял резолюцию, в которой РФ объявляется государством — спонсором терроризма, что в значительной степени является лишь символическим шагом. Впрочем, в Киеве считают, что он помогает в изоляции Москвы.