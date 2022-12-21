Уфология

Юрия Шевчука признали виновным в «дискредитации Вооруженных сил», о которых он не сказал ни слова. Репортаж из зала суда.



В кинотеатре «Родина» еще недавно был музей рока, а сейчас — патриотический клуб. Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

Ни в решении суда первой инстанции, ни в полицейском протоколе не решились процитировать сказанное Шевчуком на концерте 18 мая. По версии автора протокола, Шевчук вообще не имел права высказываться на концерте — о чем бы то ни было. По версии судьи, вина музыканта в том, что он «призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих (так в оригинале) в Украине». То есть побуждает иметь собственное мнение.Страшней «жопы», возможно, оказалась совсем иная фраза из записанного на видео разговора Шевчука с полицейскими после концерта: «Сегодня вы на коне, а потом мы на коне. Как раньше, КГБ были на коне, а потом — бах — и всё».Репортаж с суда, где Юрия Шевчука признали «дискредитатором российской армии».

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