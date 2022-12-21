 

Уфология

21.12.2022, 19:50, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Юрия Шевчука признали виновным в «дискредитации Вооруженных сил», о которых он не сказал ни слова. Репортаж из зала суда.


В кинотеатре «Родина» еще недавно был музей рока, а сейчас — патриотический клуб. Фото: Татьяна Брицкая / «Новая газета»

Ни в решении суда первой инстанции, ни в полицейском протоколе не решились процитировать сказанное Шевчуком на концерте 18 мая. По версии автора протокола, Шевчук вообще не имел права высказываться на концерте — о чем бы то ни было. По версии судьи, вина музыканта в том, что он «призывает зрителей давать оценку событиям, происходящих (так в оригинале) в Украине». То есть побуждает иметь собственное мнение.Страшней «жопы», возможно, оказалась совсем иная фраза из записанного на видео разговора Шевчука с полицейскими после концерта: «Сегодня вы на коне, а потом мы на коне. Как раньше, КГБ были на коне, а потом — бах — и всё».Репортаж с суда, где Юрия Шевчука признали «дискредитатором российской армии».

Источник: Новая газета


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.11.22 / Первые антитеррористические учения при участии России в Алжире насторожили Марокко и Запад

17.12.20 / “Жёны, дети остались там”: 35 депутатов Госдумы потребовали немедленно возобновить авиасообщение с Великобританией

05.05.22 / Мнение: В Мелитополе замена

13.11.21 / Из Всероссийской переписи населения убрали пункт о национальности

28.07.22 / Мнение: Парень по имени Элис

01.04.22 / Химическая завивка снова в моде: для каких волос она подходит и может ли навредить

02.04.21 / Скандалы: Растрату миллиардов расписали на троих

27.08.22 / В правительстве Великобритании заявили о необходимости деколонизировать Индию

19.08.21 / Скандалы: Генералу СКР нажгли до обвинения

12.07.22 / Беларусь проводит командно-штабные учения на юге страны

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика