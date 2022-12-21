Размазанная расставанием с престарелым мужем Слава осталась без копейки: Рассказывать не хочу

Общественность много лет гудела, вопрошая о том, когда же союз Славы и отца ее детей обретет статус официального, ведь недавно даже старшая дочь пары вышла замуж, а ей всего то 23. Многие представляли, как, должно быть, обидно было матери, так и не получившей заветное предложение, присутствовать на свадьбе собственной дочери, выбравшей в спутники жизни гораздо более решительного кавалера!

И вот, словно гром среди ясного неба прозвучала новость: свадьбы не будет. Наоборот, Слава заявила о том, что с престарелым Данилецким они окончательно расстались. Последние годы, мол, все медленно катилось в тлен: сначала разъехались по разным спальням, затем – по разным домам, а после – покинули жизни друг друга.

Вынуждена была Слава признать, что ситуация совершенно подкосила ее, выбив почву из-под ног. Теперь Анастасии Сланевской (Настоящее имя Славы – Прим.ред.) с огромным трудом даются выступления и концерты, которые помогают ныне одинокой женщине заработать на кусок хлеба. Все дело в том, что размазанная расставанием с гражданским, как иногда любят называть сожителей, мужем,

Слава не может контролировать свое лицо.

Вся грусть и переживания написаны на лице артистки, которая должна нести со сцены веселье и яркие эмоции. Так что, если она не возьмет себя в железный кулак, то спустя время ей придется, к сожалению признать, что она осталась без копейки.

“Причины рассказывать не хочу, потому что было много всего хорошего, но в последние годы было много чего плохого”, – сообщила чуть ранее певица Слава, так и не раскрыв того, кто стал инициатором расхода.