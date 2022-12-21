 

“Страшная тайна” Кадони раскрыта после его внезапного ухода

21.12.2022, 19:35, Разное
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На днях появилась ставшая неожиданностью для многих информация о том, что Влад Кадони уходит на “ТВ-3”. Звезда “Битвы экстрасенсов” якобы уволен из шоу “Дома-2”, которое показывает “Ю”, и теперь мужчина будет вести аналог “Пусть говорят” на другом телеканале. Некоторое время Кадони не комментировал слухи, но он все-таки поделился происходящим в его карьере с журналисткой Аленой Жигаловой.

В шоу “Алена, блин! говорит” Влад раскрыл, как он сам сказал, “страшную тайну”. Мол, каждый декабрь он ведет переговоры с руководством “Дома-2” и обсуждает возможное продление контракта на следующий год. Кадони признался, что не понимает, почему вдруг сейчас заговорили об этом.

При этом он не стал отрицать, что снимает новую передачу для “ТВ-3”. По словам Кадони, он работает над пилотными выпусками шоу. “Да, это правда. И в этом, как мне откровенно говорят в лицо, никакой проблемы нет”, – высказался Влад в аудиосообщении, которое он отправил Жигаловой.

Ранее ведущий шоу “Дом-2” нелестно высказался о Дане Борисовой. Влад Кадони ответил телезвезде на критику проекта, в котором он работает больше 10 лет. Что сказал мужчина экс-ведущей “Армейского магазина”, ранее писали “Дни.ру”.


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