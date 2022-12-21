 

На электросамокаты обяжут установить зимнюю резину

21.12.2022, 19:33, Разное
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Председатель правительства Российской Федерации подписал постановление о внесении изменений отдельных норм в правила дорожного движения в целях безопасности пешеходов.

Из документа следует, что будет дополнен перечень транспортных средств, на которые распространяется норма об обязательном использовании зимней резины.

К легковым автомобилям и мотоциклам в вышеупомянутом списке теперь присоединятся электросамокаты. Некоторые из них способны развивать скорость до 60 км/ч, а в условиях постоянного снежного покрова и гололёда на тротуарах и проезжей части, управление такими транспортными средствами создаёт повышенную опасность как для водителей, так и для пешеходов.

– Если даже в Петербурге никто тротуары не чистит, что говорить о городах с меньшим населением и более примитивной культурой? – пояснил автор инициативы, старший инспектор ГИБДД, пожелавший остаться неизвестным.

С 1 января всем владельцам электросамокатов надлежит «переобуть» свои транспортные средства либо не выезжать на дорогу до 1 апреля 2023 года.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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