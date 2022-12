Мнение: Привет: “Ей всего 23”

Вот еще один диалог вам про похожую ситуацию, что и предыдущий. Но другой.

terek

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Наткнулся на свою старую переписку в Инстаграме. Я тогда только его завёл и смотрел как там что нажимать, и параллельно подписывался на всё красивое. И конечно, на художницу с таким именем и такими артами невозможно было не подписаться.

Привожу самое начало нашего общения.

В одной из её сториз я увидел, что она участвует в каком-то онлайн-конкурсе “лучший художник” и пожелал ей победить с большим отрывом. У девушки на тот момент было ок. ~27 тыс. подписчиков, а у меня их на тот момент было 11, 1 пост и ава вместо фото, поэтому иллюзий я особо не питал и на ответ не рассчитывал.

Поэтому очень удивился, получив через 10 минут ответ “I lost lol”. Как раз в полночь.

Я написал ей в ответ какую-то ерунду, мы перекинулись парой фраз, и я ей задал глупый вопрос про удачу. Её ответ:

L: Я верю в тяжелый труд и талант.

Я: Ваши работы об этом очень красноречиво говорят.

L: Спасибо.

Дальше 3 огонька на сториз™, которые она лайкнула и на последний прислала:

L: ❤️

Я: Бьётся

L: Что?

Я: Сердце

L: Как?

L: Я не вижу.

Я: И я не вижу.

Я: Чувствую. (видимо, там её история была какая-то с этим связана, на которую огонёк был)

L: Мы знакомы?

Я: 😸 сомневаюсь.

L: Серьёзно

L: Кто ты?

L: Idk why но с тех пор как мы стали общаться, ты для меня отличаешься от других. (somehow different)

L: Как будто ты меня знаешь

Я: Я обычный парень из .., but in a lucky way.

L: Хмм ок

Я: Я могу узнать как тебя зовут? (я тут завернул в оригинале May I have the pleasure by calling you by name?)

L: Я просто слегка озадачена 😅

L: Конечно

Я: Ты мне скажешь?

Я: Имя

Я: and confusion

L. присылает свой пост из инстаграм с очень красивой фотографией и историей о себе

L: Здесь всё 😊

Я немного обалдеваю, потому что то, что девушка окажется красивая, чувствовалось по её работам, но она оказалась ещё и очень молодая, я думал она лет на 7 старше. Ей всего 23 или 24 на тот момент.

Мы немного обсуждаем как именно я обалдеваю и дальше:

L: Приятно познакомиться

Я: я видел как ты 🍳 готовила вчера

Я: Egg benedict

Я: Говорят для художников всё — картина

Я: Этот Egg benedict рассказал мне один секрет о тебе.

L: Что он тебе рассказал? 🤣

Я: Я же буду ненадёжный человек, если расскажу тебе чужой секрет.

L: Я его уже съела, он не будет злиться, ты можешь мне рассказать 🤣

Пока она писала ответ, листал поиск и увидел необычную работу другой художницы, переслал ей с подписью:

Я: May I ask your opinion?

L: Очень интересный стиль

L: Выглядит волшебно

L: Мне нравится

L: Но что-то в ней не так, как по мне

Я: Расскажешь, что именно?

Она присылает две какие-то работы, теперь там “Публикация недоступна”

L: Эти мне больше нравятся

Я: Эти вообще как будто живые

Я: Спасибо!

L: Это твоя работа была?

Я: Нет! Дарьина.

L: И кто же это?

Я: Понятия не имею

Я: Наверное, автор этого инстаграм аккаунта

Я: Рисует девушек и звёзды

L: Классная!

Я: Не надо со мной соглашаться

Я: Зачем соглашаться если можно спорить?

L: С чего бы нам спорить? 😅

Я: Почему нет? Это весело.

Я: Почти как наркотик.

L: Ну для этого нет нужды III

Я: Мне теперь весь вечер придётся догадываться, что значит III

Я: Пора идти. Приятно было пообщаться.

L: Конечно

L: Пока

Дальше небольшой диалог с ней про её возраст, искусство и о жизни, и я говорю что не могу подобрать слова на английском.

Я: Блин, я и на своём родном языке не смогу их подобрать

L: Иногда люди могут пережить столько всего за такой короткий срок

Я: So true

Я: Правда немногие могут передать их такими красивыми словами

L: Ну я же художница 😁

Через некоторое время она мне пишет:

L: Привет

L: Ты говоришь по-русски?

Я: Это мой родной язык

Я: Привет

L присылает скриншот сториз какой-то нашей няши с рекламой очередного марафона и работой L на фоне и подписью “А ещё я влюбилась в арты этой художницы @xxxxx 😍🤤 Ты невероятна! ♥️”

L: Ты мог бы мне перевести, что там написано, пожалуйста?

Я: Я мог бы, L

Я: Там написано что уже через 2 дня что-то произойдёт и она не знает пойдёт ли ей и не будет ли жалеть.

Я: Ещё там отсчёт времени с подписью “ИЗМЕНЕНИЯ ВО МНЕ 🤪”

Я: И в квадрате текст, как она влюбилась в твои работы

L: Aha

L: Спасибо большое! 😊

Я: Она пишет, что ты unbelievable

Я: Не знаю, почему она так сказала

Я: Я думаю, ты believable

Я: Я тебе верю

L: Спасибо 🤣

Я: Привет коту передавай (у неё до этого история была, что она vlog завела с ним на youtube)

L: Ахаха

L: Почему?

L: Кста

L: У меня 1 вопрос

L: Ты со всеми вот так разговариваешь?

Я: Ты имеешь ввиду ртом?

Дальше идёт серия голосовых сообщений, у меня грузится только первое.

L: Голосовое сообщение, где она очень игриво говорит “Ты знаешь о чём я, so cut the chase)”

Я отвечаю какие-то пару слов голосом, и на это я помню её ответ, что у меня очень мужественный голос, похожий на Тарзана из диснеевского мультика (лол ну ок)

Моё голосовое сообщение 3 сек

Её голосовое сообщение 25 сек

Моё голосовое сообщение 2 сек

Её голосовое сообщение 1 сек

Я: Это наверное когда мороженое сильно холодное ешь

L: what

Её сообщение 24 сек, в которых она что-то мне говорит, что не может понять моих намерений

Я: Моих намерений?

Я: Это ты мне написала

Я: 😸

L: Да, я попросила помощи с русским языком 😅

L: Но каким-то образом ты всегда так странно со мной разговариваешь лол

Я: Я самый обычный. Это вы, художники, все странные.

Я: 👐

Я: Приятно пообщаться с тобой

Через пару минут

L: Idk why но все твои сообщения постоянно звучат, как будто ты со мной флиртуешь 😅

Я: Да ладно! Ты это между строк почувствовала?

L: Я и сейчас чувствую 😅

L: Но я не уверена

L: Maybe I have wrong idea about you

Я: Здесь надо на 💯 быть уверенной

Я: Флирт — опасная штука

Я: Заканчивается свадьбой

L: Ахах

L: Но не тогда когда у тебя есть другой парень 😅

Я: У тебя есть другой?

L: У меня один-единственный 😊

Я: So true

L: Да

Я: Так не флиртуй со мной

Я: 😹

L: Когда это я с тобой флиртовала? 😅

Я: Я не могу поймать твои чары все (в оригинале было I can’t pinpoint your witchery)

Я: Слишком ты

Я: ..

Я: Слова не могу найти

L: Я всего лишь мила со всеми, кому нравятся мои работы

Я: Та же история

Я: Я всего лишь мил со всеми, кому нравится как я перевожу тексты

Я: Всё, мне пора

Я: Привет твоему el gatto

Я: Гифка с очень серьёзным перевёрнутым котом, который жмёт лапками bye-bye

L: Ок 🤣

Прошу Вас помочь разобрать этот отрывок и понять, флиртовал я с ней или нет.

Спасибо за возможность стать лучше.