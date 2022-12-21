 

Мнение: Привет: “Ей всего 23”

21.12.2022, 19:25, Разное
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Вот еще один диалог вам про похожую ситуацию, что и предыдущий. Но другой.

terek

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Наткнулся на свою старую переписку в Инстаграме. Я тогда только его завёл и смотрел как там что нажимать, и параллельно подписывался на всё красивое. И конечно, на художницу с таким именем и такими артами невозможно было не подписаться.

Привожу самое начало нашего общения.

В одной из её сториз я увидел, что она участвует в каком-то онлайн-конкурсе “лучший художник” и пожелал ей победить с большим отрывом. У девушки на тот момент было ок. ~27 тыс. подписчиков, а у меня их на тот момент было 11, 1 пост и ава вместо фото, поэтому иллюзий я особо не питал и на ответ не рассчитывал.

Поэтому очень удивился, получив через 10 минут ответ “I lost lol”. Как раз в полночь.

Я написал ей в ответ какую-то ерунду, мы перекинулись парой фраз, и я ей задал глупый вопрос про удачу. Её ответ:

L: Я верю в тяжелый труд и талант.
Я: Ваши работы об этом очень красноречиво говорят.
L: Спасибо.

Дальше 3 огонька на сториз™, которые она лайкнула и на последний прислала:

L: ❤️
Я: Бьётся
L: Что?
Я: Сердце
L: Как?
L: Я не вижу.
Я: И я не вижу.
Я: Чувствую. (видимо, там её история была какая-то с этим связана, на которую огонёк был)
L: Мы знакомы?
Я: 😸 сомневаюсь.
L: Серьёзно
L: Кто ты?
L: Idk why но с тех пор как мы стали общаться, ты для меня отличаешься от других. (somehow different)
L: Как будто ты меня знаешь
Я: Я обычный парень из .., but in a lucky way.
L: Хмм ок
Я: Я могу узнать как тебя зовут? (я тут завернул в оригинале May I have the pleasure by calling you by name?)
L: Я просто слегка озадачена 😅
L: Конечно
Я: Ты мне скажешь?
Я: Имя
Я: and confusion

L. присылает свой пост из инстаграм с очень красивой фотографией и историей о себе
L: Здесь всё 😊

Я немного обалдеваю, потому что то, что девушка окажется красивая, чувствовалось по её работам, но она оказалась ещё и очень молодая, я думал она лет на 7 старше. Ей всего 23 или 24 на тот момент.

Мы немного обсуждаем как именно я обалдеваю и дальше:

L: Приятно познакомиться
Я: я видел как ты 🍳 готовила вчера
Я: Egg benedict
Я: Говорят для художников всё — картина
Я: Этот Egg benedict рассказал мне один секрет о тебе.
L: Что он тебе рассказал? 🤣
Я: Я же буду ненадёжный человек, если расскажу тебе чужой секрет.
L: Я его уже съела, он не будет злиться, ты можешь мне рассказать 🤣

Пока она писала ответ, листал поиск и увидел необычную работу другой художницы, переслал ей с подписью:

Я: May I ask your opinion?
L: Очень интересный стиль
L: Выглядит волшебно
L: Мне нравится
L: Но что-то в ней не так, как по мне
Я: Расскажешь, что именно?

Она присылает две какие-то работы, теперь там “Публикация недоступна”

L: Эти мне больше нравятся
Я: Эти вообще как будто живые
Я: Спасибо!
L: Это твоя работа была?
Я: Нет! Дарьина.
L: И кто же это?
Я: Понятия не имею
Я: Наверное, автор этого инстаграм аккаунта
Я: Рисует девушек и звёзды
L: Классная!
Я: Не надо со мной соглашаться
Я: Зачем соглашаться если можно спорить?
L: С чего бы нам спорить? 😅
Я: Почему нет? Это весело.
Я: Почти как наркотик.
L: Ну для этого нет нужды III
Я: Мне теперь весь вечер придётся догадываться, что значит III
Я: Пора идти. Приятно было пообщаться.
L: Конечно
L: Пока

Дальше небольшой диалог с ней про её возраст, искусство и о жизни, и я говорю что не могу подобрать слова на английском.

Я: Блин, я и на своём родном языке не смогу их подобрать
L: Иногда люди могут пережить столько всего за такой короткий срок
Я: So true
Я: Правда немногие могут передать их такими красивыми словами
L: Ну я же художница 😁

Через некоторое время она мне пишет:

L: Привет
L: Ты говоришь по-русски?
Я: Это мой родной язык
Я: Привет

L присылает скриншот сториз какой-то нашей няши с рекламой очередного марафона и работой L на фоне и подписью “А ещё я влюбилась в арты этой художницы @xxxxx 😍🤤 Ты невероятна! ♥️”

L: Ты мог бы мне перевести, что там написано, пожалуйста?
Я: Я мог бы, L
Я: Там написано что уже через 2 дня что-то произойдёт и она не знает пойдёт ли ей и не будет ли жалеть.
Я: Ещё там отсчёт времени с подписью “ИЗМЕНЕНИЯ ВО МНЕ 🤪”
Я: И в квадрате текст, как она влюбилась в твои работы
L: Aha
L: Спасибо большое! 😊
Я: Она пишет, что ты unbelievable
Я: Не знаю, почему она так сказала
Я: Я думаю, ты believable
Я: Я тебе верю
L: Спасибо 🤣
Я: Привет коту передавай (у неё до этого история была, что она vlog завела с ним на youtube)
L: Ахаха
L: Почему?
L: Кста
L: У меня 1 вопрос
L: Ты со всеми вот так разговариваешь?
Я: Ты имеешь ввиду ртом?

Дальше идёт серия голосовых сообщений, у меня грузится только первое.

L: Голосовое сообщение, где она очень игриво говорит “Ты знаешь о чём я, so cut the chase)”

Я отвечаю какие-то пару слов голосом, и на это я помню её ответ, что у меня очень мужественный голос, похожий на Тарзана из диснеевского мультика (лол ну ок)

Моё голосовое сообщение 3 сек
Её голосовое сообщение 25 сек
Моё голосовое сообщение 2 сек
Её голосовое сообщение 1 сек

Я: Это наверное когда мороженое сильно холодное ешь

L: what
Её сообщение 24 сек, в которых она что-то мне говорит, что не может понять моих намерений

Я: Моих намерений?
Я: Это ты мне написала
Я: 😸
L: Да, я попросила помощи с русским языком 😅
L: Но каким-то образом ты всегда так странно со мной разговариваешь лол
Я: Я самый обычный. Это вы, художники, все странные.
Я: 👐
Я: Приятно пообщаться с тобой

Через пару минут

L: Idk why но все твои сообщения постоянно звучат, как будто ты со мной флиртуешь 😅
Я: Да ладно! Ты это между строк почувствовала?
L: Я и сейчас чувствую 😅
L: Но я не уверена
L: Maybe I have wrong idea about you
Я: Здесь надо на 💯 быть уверенной
Я: Флирт — опасная штука
Я: Заканчивается свадьбой
L: Ахах
L: Но не тогда когда у тебя есть другой парень 😅
Я: У тебя есть другой?
L: У меня один-единственный 😊
Я: So true
L: Да
Я: Так не флиртуй со мной
Я: 😹
L: Когда это я с тобой флиртовала? 😅
Я: Я не могу поймать твои чары все (в оригинале было I can’t pinpoint your witchery)
Я: Слишком ты
Я: ..
Я: Слова не могу найти
L: Я всего лишь мила со всеми, кому нравятся мои работы
Я: Та же история
Я: Я всего лишь мил со всеми, кому нравится как я перевожу тексты
Я: Всё, мне пора
Я: Привет твоему el gatto
Я: Гифка с очень серьёзным перевёрнутым котом, который жмёт лапками bye-bye
L: Ок 🤣

Прошу Вас помочь разобрать этот отрывок и понять, флиртовал я с ней или нет.

Спасибо за возможность стать лучше.

Источник: Эволюция


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