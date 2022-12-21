Автор хитов ANNA ASTI Дима Лорен: “Я написал Ане Вконтакте”

Дима, тебя называют главным хитмейкером страны, и сам Филипп Киркоров говорит, что ты гений. Но ты как будто все еще стесняешься пристального внимания к себе?

Я наблюдал за многими людьми, у которых желание славы и пафос в разы превышают талант и заслуги. Это не очень приятная картина, честно говоря. Поэтому, на мой взгляд, скромность украшает. Пристального внимания я временами и правда немного стесняюсь, но не могу сказать, что мне это не нравится или неприятно. Мне комфортно, но популярность — не моя цель.

Как ты начал писать песни? Сколько тебе было лет?

Свою первую песню я написал в возрасте 8 лет для нашей с сестрой группы Crazy Teenagers. Это было незабываемое время, мне тогда казалось, что мы можем покорить весь мир! Музыка всегда была моей главной страстью. Она была со мной с самого раннего детства.

Как ты попал в российский шоу-бизнес?

Сначала я писал песни для себя, многие до сих пор можно послушать в «ВКонтакте». Как только я понял, что могу писать и для других, все начало притягиваться — нужные люди, знакомства и так далее. Я верю в силу мысли — что ты держишь в фокусе внимания, то и приходит в твою жизнь. Я нашел вокалистку и аранжировщика, сделал несколько демо своих песен и просто начал рассылать это менеджерам артистов — все контакты нашел на их сайтах. У меня не было личных знакомств и связей, но тем не менее мое творчество не осталось незамеченным. Артисты очень быстро начали покупать у меня песни, даже был момент, когда в наличии не оставалось ни одной композиции.

Кто из артистов исполнил твою песню первым?

Первой выпустила песню Анжелика Агурбаш, она называлась «Четверг в твоей постели». Она отличается от того, что я пишу сейчас, но я до сих пор очень люблю эту работу. Помню, как у меня тряслись руки, когда мы встретились в ресторане для того, чтобы подписать договор. Она зашла в шикарном длинном фиолетовом платье, после выступления. Я думаю, что выглядел максимально нелепым, но счастливым.

С ANNA ASTI ты познакомился в 2019 году, когда она была солисткой популярной группы, и первый же совместный опыт — песня «Грустный дэнс» — стал суперуспешным для вас обоих. В этом году Аня выпустила дебютный сольный альбом, в котором много твоих песен, и снова успех. Чем ты объясняешь такую удачную командную работу?

Я написал Ане во «ВКонтакте» — и она мне тогда ответила, но не помнит этого. Представляю, сколько людей ей тогда писали. Уже после «Грустного дэнса» мы иногда переписывались в социальных сетях. Но по-настоящему познакомились на ее дне рождения два года назад. Успех заключается в нашем тандеме. Я уверен, что нас соединили где-то на небесах, еще до того, как мы встретились, даже до того, как родились, чтобы мы вместе сделали то, что должны. Нам точно кто-то помогает свыше, я убеждался в этом не раз.

Знаю множество девушек, утверждающих, что твои песни словно про них написаны. Ты понимаешь женскую душу или дело в том, что все люди, независимо от пола, любят одинаково?

Я постоянно слышу слова «Эта песня будто про меня». Мне это часто говорили и до того, как я начал писать для артистов. Наверное, это происходит потому, что я пишу честно, а не лью воду, как это делают некоторые, поэтому в моих текстах так много слов. Мне порой целой песни не хватает, чтобы сказать, что я думаю и чувствую. Истории повторяются, все мы влюбляемся и светимся, каждого из нас хоть раз в жизни предавали, причиняя боль. Поэтому в моих песнях каждый находит то, что ему откликается в этот момент.

У тебя есть какой-то ритуал для написания хита? Условно — тебе нужно настроиться, создать какую-то определенную обстановку, или все случается внезапно?

Я медитирую и визуализирую, но не прямо перед написанием песни и тем более не во время, а как правило утром или перед сном. Обычно просто сажусь и начинаю писать. Как говорят, аппетит приходит во время еды — вдохновение приходит в процессе написания. Когда начинают бежать мурашки, я проваливаюсь в какое-то другое измерение, где время течет намного быстрее. После того как готова песня или часть песни, я смотрю на часы и вижу, что, к примеру, прошло часа четыре, а по ощущениям — всего полчаса.

Тебе когда-нибудь бывает страшно, что все самое лучшее ты уже написал?

Такое было перед «Грустным дэнсом». Сейчас я понимаю, что мне просто нужно выдохнуть и накопить энергию, и делаю перерыв на какое-то время. Но такой фобии, к счастью, у меня нет. Во мне еще очень много того, что я могу сказать людям.

Ты сомневающийся в себе человек? Когда пишешь песню, можешь понять, что вот она точно выстрелит?

Я не могу сказать на сто процентов, что песня выстрелит, я могу сказать, насколько она мне нравится и какие у нее шансы. Обычно интуиция меня не подводит. И все же бывало, что я недооценивал песню. Я знаю много людей, которые, написав трек, кричат всем, что это будущий хит, а потом песня с треском проваливается. Я предпочитаю немного недооценить, чем переоценить.

Если бы нужно было назвать одну песню, о которой жалеешь, что ее автор не ты, какая это была бы песня?

Fighter Кристины Агилеры.