Княжеская семья Монако представила рождественскую открытку

Накануне дворец Монако опубликовал рождественскую открытку этого года. На ней княгиня Шарлен и князь Альбер II позируют вместе с детьми — 8-летними двойняшками Жаком и Габриэллой — позируют на фоне пышно украшенной новогодней елки.

На новом снимке Шарлен блистает в черном вечернем платье и массивном колье, в то время как ее супруг не изменяет любимому костюму-тройке в синем цвете. Габриэлла же позирует фотографу в нежно-розовом платье, напоминающем наряды диснеевских принцесс, а Жак — в классическом черном костюме и белой рубашке.

Несколько недель назад в сети появились рождественские открытки британских монархов — сначала праздничный снимок показали король Карл III и королева-консорт Камилла, затем принц и принцесса Уэльские, а позже новым фото поделились принц Гарри и Меган Маркл.

Кстати, в середине декабря княжеская семья Монако устроила рождественскую елку прямо во дворце и раздала подарки детям от 5 до 12 лет. Жак и Габриэлла, которым в начале месяца исполнилось по 8 лет, посещают это мероприятие не впервые и по традиции каждый год с удовольствием участвуют в празднике.