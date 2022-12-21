 

Княжеская семья Монако представила рождественскую открытку

21.12.2022, 18:40, Разное
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Накануне дворец Монако опубликовал рождественскую открытку этого года. На ней княгиня Шарлен и князь Альбер II позируют вместе с детьми — 8-летними двойняшками Жаком и Габриэллой — позируют на фоне пышно украшенной новогодней елки.

На новом снимке Шарлен блистает в черном вечернем платье и массивном колье, в то время как ее супруг не изменяет любимому костюму-тройке в синем цвете. Габриэлла же позирует фотографу в нежно-розовом платье, напоминающем наряды диснеевских принцесс, а Жак — в классическом черном костюме и белой рубашке.

Несколько недель назад в сети появились рождественские открытки британских монархов — сначала праздничный снимок показали король Карл III и королева-консорт Камилла, затем принц и принцесса Уэльские, а позже новым фото поделились принц Гарри и Меган Маркл. 

Кстати, в середине декабря княжеская семья Монако устроила рождественскую елку прямо во дворце и раздала подарки детям от 5 до 12 лет. Жак и Габриэлла, которым в начале месяца исполнилось по 8 лет, посещают это мероприятие не впервые и по традиции каждый год с удовольствием участвуют в празднике. 


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