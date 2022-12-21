Сбежавшая от онкобольной матери дочь Заворотнюк взвыла от жизни на чужбине с возлюбленным: Сумасшедший

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21.12.2022, 18:13, Разное
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Старшая дочь борющейся с раком Анастасии Заворотнюк несколько месяцев назад заявила о пересмотре жизненных приоритетов. По мнению девушки, жизнь так коротка и ценна, поэтому нужно наслаждаться каждым ее днем и, вместо того, чтобы полностью погружаться в проживание негативных эмоций, нужно постараться найти что-то позитивное.

Сразу после этого Анна Заворотнюк рассказала о том, что уже успела выйти замуж и теперь готова отправиться с мужем в бесконечное путешествие по планете: куда глаза глядят, да куда любимого в командировку отправят. Однако, ранее заявлявшая о том, что в любой точке мира сможет чувствовать себя комфортно, столкнувшаяся с первыми сложностями дочь Анастасии Заворотнюк, буквально взвыла от жизни на чужбине.

Сбежавшая от онкобольной матери во взрослую жизнь Анна очутилась с возлюбленным в Дубай, где оказалось не так-то просто решить вопрос крыши над головой. Молодой паре, пожелавшей снять небольшую квартиру в центре города и спортзалом неподалеку, пришлось потратить много сил, но затея, увы, пока что не увенчалась успехом.

“Сумасшедший день.
Сегодня посмотрели шесть разных вариантов, устали”, – пожаловалась подписчикам выдохшаяся дочь Анастасии Заворотнюк.


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