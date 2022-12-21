Мнение: Почему нефтяной потолок не работает, продажи нефти в Азию и потолок цен на газ

1. Американский публицист Том Луонго пишет, почему введённый Западом «потолок цен» на нефть из России не работает так, как того хотели власти США (ссылка):



А. Ограничить нефтяные доходы России настолько, чтобы опустошить российский бюджет. – Маловероятно, так как дисконт к Brent будет расти и падать вместе с фьючерсами. Себестоимость производства в России самая низкая в мире, а резервные мощности для ввода в эксплуатацию или вывода из эксплуатации самые высокие.

Б. Подтолкнуть других членов ОПЕК+ к перекачке сверх выделенных им квот и развалу картеля. – Опять же, маловероятно, поскольку единственные, у кого есть лишние мощности, также находятся под жесткими санкциями, Венесуэла, Иран и т.д. Говоря словами «Планеты обезьян», «ОПЕК вместе сильны».

В. Сделать саудовцам предложение, от которого они не смогут отказаться, возглавить ОПЕК без России. – Это полностью провалилось, поскольку Саудовская Аравия только что подписала Стратегическое партнёрство с Китаем во время первого визита Си в иностранную державу после COVID (это произошло быстрее, чем вы сможете выговорить «многополярный мир»).

Г. Снизить цену на нефть, чтобы позволить Байдену пополнить стратегические запасы нефти с большой скидкой. – Только до тех пор, пока американские власти могут манипулировать фьючерсными ценами и удерживать спрос на рынке.

Д. Вызвать дальнейший хаос в отгрузке нефти, чтобы заморозить инвестиционный капитал в отрасли на триллионы отставания от кривой разведки из-за ESG-повестки [«Экологическое, социальное и корпоративное управление»] и «политики США / ЕС». – Вот в чём заключается настоящая цель. Вот почему я думаю, что Лиз Трасс была снята с поста премьер-министра Великобритании, и почему Германия с радостью поддержала бомбардировку «Северного потока» и перекрытие трубопровода «Дружба».

Е. Заставить Путина продавать Европе нефть по ценам ниже рыночных, чтобы финансировать предстоящие военные действия против России, которые теперь явно намечены на 2023 год. – Танкерный флот «Совкомфлота» вырос. Единственные цифры, которые имеют значение, — это российский экспорт, а не то, поступает ли нефть по данным западного мониторинга.

То есть, с точки зрения публициста, единственные кто имеет шанс на Западе выиграть от «потолка цен», это американские экспортёры нефти и газа в Европу, а также зелёные политики и лоббисты. Простые же американцы и особенно европейцы проиграют: на значимое долгосрочное снижение цен на бензин и энергию им рассчитывать не приходится.

2. Американское издание OilPrice.com пишет, что Россия продаёт восточносибирскую нефть марки ESPO в страны Азии по ценам выше западного «ценового потолка» (ссылка). Для этого Россия использует собственный танкерный флот, застрахованный российскими же страховщиками, что позволяет избежать каких-либо санкций и вмешательства со стороны Запада.

По данным на 9 декабря, цена поставок в 67 долларов за баррель (что превышает установленную Западом планку в 60) могла бы быть ещё выше, если бы не сравнительно низкий спрос в азиатском регионе конкретно в данный момент.

Хуже обстоят дела с западносибирско-поволжской нефтью марки Urals. Её продают дешевле потолка (якобы по 41 доллар), потому что логистика поставок этой нефти в Азию ещё не налажена.

Но, во-первых, здесь речь идёт об официальных поставках, а не теневых. Во-вторых, реальные цены контрактов российские поставщики скрывают.

В-третьих, Россия ещё не озвучила свою официальную реакцию на «потолок цен». В скором времени мы можем увидеть различные варианты развития событий, вплоть до полного прекращения поставок в страны, причастные к введению потолка.

3. Евросоюз с 15 февраля хочет ввести ещё и потолок цен на газ (ссылка). На этом нормальный рынок энергии в Европе закончится, так как с агрессивным «картелем покупателей» продавцы будет стремиться иметь возможно меньше общих дел.

Выиграют страны Азии, прежде всего Турция, Иран, Индия и Китай, куда Россия перенаправит свой трубопроводный газ и СПГ. Необходимая для этого инфраструктура готова лишь отчасти, но примерно к 2030 году будут построены новые экспортные газопроводы, одновременно будут расширяться мощности СПГ-терминалов, и уже через несколько лет вопрос будет в основном закрыт.

Интересно, что станет с Европой, которая вынуждена будет покупать дорогой американский газ, а также жёстко экономить энергию и останавливать промышленные предприятия. Запас прочности у европейской экономики не так уж велик.