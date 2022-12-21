 

Мнение: О стремительном падении рубля… Доллар таки будет и 200, и 500?

21.12.2022, 17:50, Разное
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Под конец года движуха на валютном рынке России началась. И — понеслось. Вот сейчас курс улетит в 7080 [руб./долл.] где торги будут закрыты а наличный пойдёт на 500+. Дедушка Джо Байден, помнится, в начале года обещал всего лишь «по 200». Но смелее надо быть в прогнозах!

Так куда улетим?

В какой «Космос»?

Многие говорят, что виной всему — потолок цен на российскую #нефть, а теперь уже и на газ. Мол, экспортные поставки «рухнули» после потолочного решения G7 и ЕС, а весной, когда ещё и нефтепродукты подтянутся, станет совсем плохо. Правда, незадолго до экспорт российской нефти наоборот резко взлетел чуть ли не до рекордов. Так что теперь произошло «выравнивание к среднему».

Ну и вообще, причины движа нужно искать не в торговом балансе — он все ещё суперположительный, — а в потоках капитала. В последние месяцы юрлица набирали необычно много рублевых кредитов (1,3 трлн руб. в месяц). Экспортёры могли копить валюту, а тратить заёмные рубли. Теперь будет выгодно продать валюту и погасить кредиты. Так ли это, увидим по динамике кредита и М2 в будущем. С другой стороны, объёмы торгов валютой не сильно выше средних: 5-5.6 млрд долл. за два дня против примерно 4 млрд в последние месяцы. Но вчера дополнительно прошли большие объёмы во внесистемных сделках по юаню 61 млрд руб. Впрочем, это менее 1 млрд долл., но на рынке всё равно сказалось.

Пока вся «картинка» складывается очень технично.

Так что 75 руб./долл. — на горизонте. И это сделает средний курс ближе к официальным прогнозам 68 руб./долл. «Подарок» экспортёрам и бюджету. Но есть ли в том драма?

Да и вообще.

Кто может без лупы разглядеть этот «мощный движ» на графике хотя бы за год?

А вы ждёте «доллар по 200» или сразу «по 500»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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