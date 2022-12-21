Мнение: Сегодня – в Шоколаднице!
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Итак, через примерно час в среду на старом месте – в “Шоколаднице” на Китай-городе, жду всех со своей книгой “Страна утраченной эмпатии”!!
Да, сегодня, 21 декабря, с 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!
Ну а если вы не в Москве, а, по счастью, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!
Если потеряетесь – звоните или пишите в вацап по телефону +7915-823-13-25.
Заветное кафе “Шоколадница” – буквально в 50 м от входа в метро Китай-город, на углу Лубянского проезда и Маросейки, напротив Политехнического музея. Вход со стороны Лубянского проезда. До встречи!
Источник: Размышления вольного социолога
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