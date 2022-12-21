Мнение: Сегодня – в Шоколаднице!

Итак, через примерно час в среду на старом месте – в “Шоколаднице” на Китай-городе, жду всех со своей книгой “Страна утраченной эмпатии”!!

Да, сегодня, 21 декабря, с 6 до 8 вечера жду вас в этом чудесном заведении, готовый подписать и отдать вам свою книгу “Страна утраченной эмпатии” – с автографом автора!

Ну а если вы не в Москве, а, по счастью, в провинции или вовсе за бугром – тоже пустяки, вы можете ее заказать у меня, написав в личку или по е-мейл [email protected] Велкам!

Если потеряетесь – звоните или пишите в вацап по телефону +7915-823-13-25.

Заветное кафе “Шоколадница” – буквально в 50 м от входа в метро Китай-город, на углу Лубянского проезда и Маросейки, напротив Политехнического музея. Вход со стороны Лубянского проезда. До встречи!