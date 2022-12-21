 

Си Цзиньпин подарил Дмитрию Медведеву копии уникальных документов. Рюрик был сыном китайского императора

21.12.2022, 17:33, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Дмитрием Медведевым вручил
зампреду Совбеза России копии уникальных документов IX века. Как оказалось, легендарный
Рюрик прибыл на Русь не из Скандинавии, как считалось ранее, а из китайской
империи Тан.

«Я дарю России в вашем лице рукописи, которые подтверждают тысячелетнюю
связь русского и китайского народов. Они подтверждают, что Рюрик был старшим сыном
императора И Цзуна, которого отец отправил в помощь северным соседям», – сказал
на торжественной церемонии Си Цзиньпин.

Китайский лидер передал в дар копии трёх писем И Цзуна
своему сыну Рю Цзуну, которые были написаны в 60-70-е гг. IX века. В первом послании, которое датировано 862
годом, император поздравляет наследника с восшествием на «северный престол» и
просит всегда советоваться с братьями Си-цзуном и Тру-цзуном.

В следующем письме И-цзун называет сына уже его новым
именем, Рюрик, которое он принял после захвата Новгорода. Последнее послание было
отправлено в 879 году, в нём император поздравлял князя с рождением сына Игоря.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.12.20 / Скандалы: Александру Виннику уполовинили срок

01.10.22 / Рубашка-оверсайз и топ без рукавов с высоким воротом: стильные и удобные образы с костюмными брюками

25.08.20 / Видение Майкла Харнера: рептилии прячутся внутри людей

19.07.20 / «Смерть мозга» НАТО: новые симптомы или выход из комы?

12.11.22 / Апартаменты с мебелью – редкость для Москвы

01.08.22 / Мнение: Иранский поток

19.08.21 / Дженнифер Лопес хочет разорвать последние связи с Алексом Родригесом

24.11.20 / Мнение: Сравнивать тех, кто зажег печи Освенцима, и тех, кто их погасил – жульничество

09.10.22 / “Спасибо, Наташа!”: Николаев рассекретил ребенка от любимой

30.07.20 / Капитан “Реал Мадрида” Серхио Рамос и Пилар Рубио покинули роддом с новорожденным сыном

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика