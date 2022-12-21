Си Цзиньпин подарил Дмитрию Медведеву копии уникальных документов. Рюрик был сыном китайского императора
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Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Дмитрием Медведевым вручил
зампреду Совбеза России копии уникальных документов IX века. Как оказалось, легендарный
Рюрик прибыл на Русь не из Скандинавии, как считалось ранее, а из китайской
империи Тан.
«Я дарю России в вашем лице рукописи, которые подтверждают тысячелетнюю
связь русского и китайского народов. Они подтверждают, что Рюрик был старшим сыном
императора И Цзуна, которого отец отправил в помощь северным соседям», – сказал
на торжественной церемонии Си Цзиньпин.
Китайский лидер передал в дар копии трёх писем И Цзуна
своему сыну Рю Цзуну, которые были написаны в 60-70-е гг. IX века. В первом послании, которое датировано 862
годом, император поздравляет наследника с восшествием на «северный престол» и
просит всегда советоваться с братьями Си-цзуном и Тру-цзуном.
В следующем письме И-цзун называет сына уже его новым
именем, Рюрик, которое он принял после захвата Новгорода. Последнее послание было
отправлено в 879 году, в нём император поздравлял князя с рождением сына Игоря.
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