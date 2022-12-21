Си Цзиньпин подарил Дмитрию Медведеву копии уникальных документов. Рюрик был сыном китайского императора

Глава КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с Дмитрием Медведевым вручил

зампреду Совбеза России копии уникальных документов IX века. Как оказалось, легендарный

Рюрик прибыл на Русь не из Скандинавии, как считалось ранее, а из китайской

империи Тан.

«Я дарю России в вашем лице рукописи, которые подтверждают тысячелетнюю

связь русского и китайского народов. Они подтверждают, что Рюрик был старшим сыном

императора И Цзуна, которого отец отправил в помощь северным соседям», – сказал

на торжественной церемонии Си Цзиньпин.

Китайский лидер передал в дар копии трёх писем И Цзуна

своему сыну Рю Цзуну, которые были написаны в 60-70-е гг. IX века. В первом послании, которое датировано 862

годом, император поздравляет наследника с восшествием на «северный престол» и

просит всегда советоваться с братьями Си-цзуном и Тру-цзуном.

В следующем письме И-цзун называет сына уже его новым

именем, Рюрик, которое он принял после захвата Новгорода. Последнее послание было

отправлено в 879 году, в нём император поздравлял князя с рождением сына Игоря.

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