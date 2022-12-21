 

Военкор Ярем показал листок с переданным артиллерией ЧВК “Вагнер” посланием Зеленскому от Пригожина

21.12.2022, 16:52, Разное
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На бумаге текст передан шифром в виде азбуки Морзе. Артиллеристы ЧВК “Вагнер” доставили обращение путем артиллерийских ударов по позициям ВСУ под Бахмутом (ранее Артемовск).

Ранее предприниматель Евгений Пригожин, которого считают основателем ЧВК “Вагнер”, посетил позиции российских штурмовиков в районе бывшего Артемовска.

В ходе визита бизнесмен изъявил желание провести переговоры с лидером Украины, который в тот момент находился в городе. Для этого он передал артиллеристам листок с посланием, которое нужно было передать.

Вчера, 20 декабря, СМИ сообщали о визите Владимира Зеленского приехал в Бахмут. Как отмечалось, он наградил бойцов ВСУ, которые обороняют населенный пункт, где сейчас идут тяжелые бои.


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