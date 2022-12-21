Я и бал: пьяная светская львица сходила под себя прямо на красной дорожке модной премии в центре Москвы

В бальном зале самого дорогого отеля Москвы награждали самых-самых звезд. За стиль, за вкус, за красоту, за богатство, просто за дружбу с нужными людьми. Филипп Киркоров, Ольга Бузова, Анастасия Волочкова, Валерия – тут, кажется, сияла вся светская Москва! Меха, шелка, стразы, перья – ах, какой восторг!

Были и одинокие девушки в платьях с декольте такой глубины и разрезами на бедрах такой длины, что за верстку было понятно: прелестница одинока и жаждет мужского внимания. Чего только стоит Ольга Бузова, которая едва прикрыла свои 36-летние соски тонкой полоской кожи, расплющив грудь так, чтобы безвольная “нулевка” казалось уверенной сексуальной “тройкой”. Оно и понятно – когда шесть лет в разводе, еще и не то покажешь и сделаешь!

“И медленно, пройдя меж пьяными, // Всегда без спутников, одна // Дыша духами и туманами, // Она садится у окна”, – хотелось при виде звезды “Дома-2” цитировать Александра Блока. Благо, что пьяных было много.

До начала банкета на протяжении двух часов светские львицы заливали горькую женскую долю бесплатным игристым, закусывая его спонсорскими алкогольными сорбетами. “Я говорил — не надо было мешать мадеру с пивом”, – сокрушался пьяный гость в рассказе Аркадия Аверченко “Под столом”. Вот и тут шипучее вино, наверное, плохо полировалось сорбетами со вкусом мартини и джина. В итоге к началу церемонии походка многих гостей уже не была уверенной.

А когда начался банкет и официанты разливали виски и водку, съеденные гламурными дивами запеченные креветки со сладким кукурузным соусом, говядина по-бургундски, жареный лосось с пак-чой и утиные ножки с соусом Сидр стали проситься наружу.

Добежать до уборной смогли не все из элитной публики. Она из гостей, уже плохо соображающая, где находится, опустилась аккурат возле красной дорожки, на которой еще час назад блистала, делала селфи, улыбалась камерам, и помочилась, Туфли и сумочка, как немые свидетели конфуза, стыдливо валялись рядом. Стыдливо, потому что задравшееся платье шальной прелестницы продемонстрировало окружающим: хозяйка не носит нижнее белье даже в декабрьские морозы. Закаляет, видимо, кормилицу…

Русская пословица про то, то пьяная баба себе не хозяйка, оказалась права.