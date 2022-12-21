Мнение: В Новой Зеландии запрещают подросткам курить

Мощная реформа — если вам 15 лет или меньше, то курить в Новой Зеландии вы не сможете никогда, даже после совершеннолетия. Минимальный возраст для покупки сигарет будет увеличиваться каждый год на протяжении десятилетий, покуда последние курильщики не сойдут вместе со своей пагубной привычкой в могилу (ссылка).

Спорный план, на мой взгляд — особенно в части реализации. К примеру, в ближайший год власти собираются закрыть 90% табачных точек в стране. Форменное скотство по отношению к местному бизнесу, которое навряд ли пройдёт для экономики Новой Зеландии безнаказанно. Реформы такого рода надо проводить медленно, постепенно повышая налоги на протяжении 10 и более лет. В противном случае бизнес справедливо воспримет происходящее как грабёж со стороны государства и будет смотреть в сторону Австралии, например — причём не только табачный бизнес, но любой другой. «Когда они пришли за табачными киосками, я молчал, ведь у меня не было табачного киоска».

Вся капиталистическая экономика строится на доверии. Если доверия нет, капиталы или уходят, или переключаются на спекулятивное хищничество. В России мы наблюдали это явление в девяностые, когда бизнес не вкладывался ни в сельское хозяйство, ни в производство, предпочитая пусть грязные и рискованные, но зато быстрые деньги.

Другая проблема антиникотиновой реформы в Новой Зеландии — снижение уровня никотина до «не вызывающего привыкания» уровня. Я не уверен, что этот низкий уровень устроит старых курильщиков. Возможно, им захочется либо покупать крепкие сигареты из-под полы, выкармливая тем самым организованную преступность, либо перейти на другие препараты. Исторический опыт показывает, что замена одних психоактивных веществ на другие происходит достаточно быстро. К примеру, один пожилой врач-психиатр рассказывал мне, что сухой закон Горбачёва спровоцировал в СССР резкий всплеск наркомании: лишившись доступа к водке, народ начал нюхать, глотать и колоть всё подряд. Аналогичный процесс идёт сейчас и в США, только более организованно — молодые американцы быстро переходят с алкоголя на каннабис (ссылка).

Чем это обернётся в итоге для США, опять-таки, сказать сложно. Да, действительно, алкоголь является одним из самых опасных наркотиков из числа известных: у каждого из нас есть знакомые или родственники, которые спились, но при этом за всю мою жизнь я даже не слышал о человеке, который «скурился». Сам я не употребляю ни того ни другого, но в качестве соседей по лестничной клетке пьяницы меня устраивают меньше — как показывает опыт, вечно у них какой-то опасный для окружающих криминал. Но всё это, повторю ещё раз, теория: у каждой масштабной реформы есть масса неочевидных последствий, предвидеть которые заранее невозможно.

Таким образом, мы с вами должны быть весьма рады происходящему за рубежом. В кои-то веки опасные эксперименты ставятся не над Россией, а над странами, которые не жалко: над США, которые ведут против нас прокси-войну, и над безблагодатными кивищупами, которые пособничают американцам в их преступлениях.

Если эксперименты с никотином и марихуаной окажутся удачными, мы изучим зарубежный опыт и подумаем о том, чтобы последовать примеру первопроходцев. Если эксперименты провалятся — что же, тем меньше у наши врагов будет сил, чтобы продолжать вредить России.