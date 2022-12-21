 

Мнение: О мега-«распилах» на военной помощи Украине… Цифры — шок?

21.12.2022, 16:25, Разное
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Раскрыта причина, по которой украинский президент Владимир Зеленский поспешил в Артёмовск-Бахмут с орденами и медалями.

Всё дело в деньгах. В больших деньгах. В очень-очень больших. За которые убивают.

Ну а теперь — контекст.

В пятницу, 23 декабря, Владимир Зеленский будет выступать в американском Конгрессе, где судьба федерального бюджета с многомиллиардными ассигнованиями для Киева повисла на волоске. Если этот документ не будет принят до Рождества, включится процедура «шатдауна», и всё финансирование будет приостановлено. А там парламент уйдёт на рождественские каникулы и соберётся уже только в январе, причём в новом составе, где в Палате представителей большинство получат республиканцы. Которые менее восторженно смотрят на то, как миллиарды долларов американских налогоплательщиков утекают в «чёрную дыру» под названием #Украина.

В общем, Владимир Зеленский едет бороться за рекордные ассигнования для своей страны: только на военные нужды Украины в бюджете предусмотрены более 44 млрд долл., и ещё примерно 18 млрд долл. — на «гуманитарные» вопросы. Для убеждения конгрессменов, что эти #деньги — не на ветер, украинский президент везёт необычный подарок: флаг своей страны от защитников Бахмута. Как сообщается, те специально попросили передать его Конгрессу США в знак благодарности за поставки оружия. Что вполне по лекалам предшественника, Петра Порощенко: он также многажды ездил в «зону АТО» на линию разграничения и возвращался с материальными символами. То с «куском автобуса из Волновахи», то с «российскими паспортами». Прокатывало.

Но у Владимира Зеленского пиар будет, пожалуй, покруче — поменять символический «прапор» на реальные миллиарды. ОК, это, в конце концов, дело американских депутатов, куда и как тратить деньги своих избирателей. Но вот что интересно.

Судя по отчётности, только в этом году Киев получил от союзников и международных институтов, таких как Всемирный банк, разнообразной помощи на 138 млрд долл. Из них 40% от #США. Ну и чтобы всё совсем было понятно: около 70-75 млрд долл. — это прямая и косвенная военная помощь. Прямая — это поставки вооружений, боеприпасов и военной техники, а косвенная — помощь украинскому бюджету, позволяющая тому финансировать рекордные собственные военные расходы в размере 32,55 млрд долл.

Кажется, Украина «купается в деньгах». Так, для сравнения, украинский ВВП в этом году вряд ли превысит 130 млрд долл., а по некоторым оценкам, будет лишь немногим выше 100 млрд долл. Но почему тогда командование ВСУ всё время жалуется то на «снарядный голод», то на нехватку техники, то на дефицит запчастей и прочего?

Новый #бюджет США даёт ответ на этот вопрос. Благодаря любезности Би-Би-Си появилась некоторая детализация расходов «на Украину». И можно узнать больше о том, сколько и на что выделяется, сведя всё в табличку (все суммы в млн долл.):

Сумма
Доля
Цель

9 000,0
14,6%
Закупки военной помощи для Украины: ВиВТ, обучение, логистика

14 500,0
23,6%
Лимит на передачу Украине президентом имущества из военных запасов

560,0
0,9%
Содействие в сфере безопасности для Украины и союзников (Госдеп)

11 880,0
19,3%
Восполнение запасов на американских военных складах

6 980,0
11,4%
Деятельность Европейского командования

126,3
0,2%
Подготовка на случай ядерных или радиологических происшествий

1,0
0,002%
Дополнительные функции в Совете по национальной безопасности

13,5
0,02%
Аудит и отчётность в Минобороны по выделенным траншам помощи

2 400,0
3,9%
Приём, обучение и обустройство в США украинских беженцев

2 470,0
4,0%
Помощь украинским беженцам за пределами США

13 370,0
21,7%
Экономическая и бюджетная поддержка Украины и «затронутых» стран

166,0
0,3%
Деятельность Госдепартамента и USAID

13,5
0,02%
Для генеральных инспекторов Госдепа по аудиту и контролю

Как видим, только 15% расходов, 9 млрд долл. идут непосредственно на закупки вооружений для ВСУ. И то часть этой суммы расходуется на логистику, страховку, разведку и обучение украинских военных. То есть, идёт фирмам, оказывающим соответствующие услуги. Ещё 14,5 млрд долл., почти четверть всех ассигнований, — это лимит на передачу Украине оружия и снаряжения со складов Пентагона. Больше — нельзя, меньше — пожалуйста. Но даже если он весь будет выбран, всё те же статьи — доставка + страховка + обучение — никто не отменял. Наконец, 13,4 млрд долл. (20%) — финансовая помощь. Но связанное ли там финансирование, подразумевающее закупки, например, генераторов у строго определённых компаний, и в каких пропорциях будет поддерживаться украинский бюджет, а в каких — «затронутые конфликтом другие страны», пока неизвестно.

Всё остальное прямо или косвенно работает на интересы американских налогоплательщиков. Скажем, 2,4 млрд долл. на помощь украинским беженцам в США — это расходы на аренду жилья, обучение вновь прибывших английскому, содействие поиску работы и проч. Понятно, кто в итоге получит эти средства. Почти 12 млрд долл. для восполнения запасов на американских военных складах тоже пойдут не украинским военным, а подрядчикам Пентагона. И так далее.

Кому проще видеть всю картину «на картинке» — есть и это.

Считать ли это классическим «распилом» с завышением цен на контракты и сопутствующие услуги? Не пойман — не вор. Но пусть с этим разбираются в офисах бюджетных контролёров. А вот что Штаты, выделяя «помощь Украине», решают и свои задачи, укрепляя восточный фланг НАТО, расхламляя военные склады, модернизируя вооружения и создавая рабочие места в своей экономике, бюджетная #статистика показывает вполне ясно.

Ну и ещё картинка в тему.

То же ведь впечатляет?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


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