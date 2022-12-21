Мнение: Беспросвет и цинизм

Илья Варламов хорошо написал про эти жуткие ролики (их сейчас много наснимали):

“Несколько дней назад в сети начали распространятся рекламные ролики, призывающие людей идти добровольцами на войну в Украину. У всех роликов единый посыл — нищета и безнадега российской жизни, кажется, выхода нет, но тут, словно лучик света в конце тоннеля, появляется военкомат! И на горизонте вместо пьянства и тюрьмы уже начинают маячить Лада «Гранта» и бетонный мешок в ипотеку.

Над роликами сначала посмеялась антивоенно настроенная общественность, а потом ими начали возмущаться z-товцы. «Как же это так! Ведь мы тут распинаемся и рассказываем русскому человеку, что идти умирать в Украину надо ради великих целей, мы эти цели великие выдумываем уже почти год, а в итоге все свелось к банальному баблу!» Кто-то даже обвинил, что подобная реклама — провокация украинцев. Но актеров, сыгравших в этом пропагандистском дерьме быстро сдеанонили, все они оказались гражданами России, да и снималось все в России.

Ситуация с этими роликами на самом деле куда интереснее, чем кажется на первый взгляд. В условиях военной цензуры, запуганного населения и отсутствие какой-то либо обратной связи, именно по таким вот шедеврам и остается изучать общественное мнение. Ведь кремлевские пиарщики, кто делает эту рекламу, очень хорошо понимают, в какие точки бить, за какие скрепы теребить и к кому на каком языке обращаться. Они как как раз хорошо чувствуют своего «клиента». И клиент этот действительно может заинтересоваться войной только от безысходности и нищеты. Благо с этим проблем России 2022 года нет.

И нам показывают очень характерных героев. Студента, у которого нет перспектив, молодого человека, который влез в долги и бегает от коллекторов, деревенского жителя, у которого одно развлечение — бухать целыми днями, взрослого мужика, котором не платят зарплату и он вынужден занимать деньги у своей дочки. И государство говорит этим людям буквально словами Путина — зачем умирать от водки, когда можно умереть на войне и помочь семье. Вот и вся идея и очень показательная социология, про отношение народа.

И самый главный вопрос, конечно, в том, какой русский мир эти люди собрались нести миру? Беспросветную нищету и безнадегу? Бессмысленное существование и отсутствие перспектив?” (Илья Варламов)