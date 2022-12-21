Шпильки отменяются: секреты выбора удобной обуви для невесты и креативные модные тренды

Выбор обуви для свадьбы — хлопотное дело. С одной стороны, хочется произвести впечатление на гостей, надев туфли на шпильках. С другой — импонирует желание вдоволь натанцеваться в удобной обуви. Какому же варианту отдать предпочтение?

Советы по выбору

Сейчас в мире моде и красоты происходит настоящая революция. Дизайнеры и стилисты призывают нас к тому, чтобы отдавать предпочтение личному желанию, индивидуальным предпочтениям, а не слушать мнение большинства.

Например, если в обычной жизни вы не носите обувь на шпильках и на каблуках, тогда на свадьбе ни к чему создавать себе дополнительные неудобства, отдавая предпочтение такой обуви. Ваш выбор — это удобные туфли. Может, на плоской ортопедической подошве, может, на низком широком каблуке. Если есть определенные проблемы со здоровьем ног, тогда обязательно выбирайте удобную обувь.

Если же вы привыкли носить обувь на шпильках и на каблуках, тогда можете остановить выбор на таких туфлях. Решать вам, поэтому исходите из своих возможностей, желания, предпочтений. Мода довольно демократична, и этим нужно пользоваться в своих интересах.

Индивидуальность превыше всего

Стилисты призывают нас к тому, чтобы выражать свою индивидуальность всегда и при любых обстоятельствах. Поэтому вы вполне можете отклоняться от классики, если у вас есть такое желание. Выбирайте обувь, которая подойдет к вашему свадебному платью, которая будет гармонично завершать образ.

Например, если вы планируете надеть платье-тунику в греческом стиле, тогда подойдут греческие сандалии, босоножки на низком ходу с перепонками.

Если у вас оригинальное короткое платье, украшенное бантами, с декором в виде воланов, оборок, тогда рассмотрите вариант туфель Мэри Джейн, босоножек на танкетке.

Если у вас платье в стиле бохо, тогда подойдут эспадрильи, балетки, обувь из джута.

Место и время проведения свадьбы

При выборе обуви учитывайте сезон и место проведения торжества. Например, если это зима, если на улице холодно, то имеет смысл утеплиться. Тогда вы можете остановить выбор на ботильонах, украшенных стразами.

Если же свадьба проходит в теплое время года или вы будете в закрытом помещении, где достаточно тепло (или даже жарко), то можете рассмотреть вариант летней открытой обуви. Все должно быть уместно.

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А теперь рассмотрим необычные и трендовые варианты обуви для невесты для свадьбы.

Резиновые сапоги

В день торжества синоптики прогнозируют дождь, влажность, сырость? Тогда рассмотрите вариант резиновых сапог. Чтобы сделать такую обувь акцентной частью образа, отдайте предпочтение сапогам яркого цвета. Например, красного и его оттенков: бордо, алого, вишневого и т. д. Особенно стильно смотрится такая обувь в сочетании с укороченным платьем с асимметричным подолом. Сейчас, кстати, в моде резиновые сапоги с фирменным логотипом или просто названием какого-нибудь популярного бренда.

Кеды или кроссовки

Вы обожаете неформальные образы? Тогда позабудьте о классических туфлях на высокой шпильке в пользу спортивной обуви. Например, со свадебным платьем можно надеть кеды или кроссовки. Сейчас производители предлагают очень красивые и нарядные модели подобной обуви. Рассмотрите кеды или кроссовки, украшенные стразами, блестками, с оттенком металлик и т. д.

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Ботильоны

Если свадьба состоится в прохладное время года, тогда подойдут ботильоны или даже лоферы. Рассмотрите обувь с декором в виде страз и блесток, с красивой оригинальной фурнитурой. Или можно выбрать обувь из оригинального материала. К примеру, очень нарядно смотрятся полусапожки из замши, велюра, атласа, бархата.

Не забывайте, что ботильоны или челси должны сочетаться с платьем. Хорошо, если будет гармония хотя бы в плане оттенка, чтобы получился единый ансамбль.

Босоножки на танкетке

Такая удобная обувь была в моде минувшим летом, и она же сохранит свою актуальность в следующем году. Если вам импонирует отсыл к девяностым, тогда обязательно присмотритесь к данному варианту. Танкетка обеспечит вам комфорт. Это хорошее решение для девушек, которые не любят каблуки, но которые хотят казаться выше и стройнее.

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Если у вас платье в греческом стиле или в стиле бохо, тогда рассмотрите босоножки на танкетке из джута.

Если же у вас просто оригинальное пышное платье (например, укороченное), тогда можно дополнить его кожаными босоножками на танкетке какого-нибудь яркого цвета. Например, оранжевого.

Только учтите, что яркий оттенок должен как-то сочетаться с нарядом. Например, пусть оранжевые элементы будут на платье. Или можете включить в букет невесты оранжевые цветы.

Босоножки на низком каблуке

Если есть желание сделать ставку на элегантность, простоту и удобство, тогда рассмотрите вариант босоножек на низком и широком каблуке. Они могут быть как с закрытым, так и с открытым носком на ваше усмотрение. Универсальный вариант — белоснежная обувь. Она не бросается в глаза, не привлекает к себе лишнего внимания плюс хорошо сочетается с классическим белым свадебным платьем.