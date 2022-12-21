Как люди избегают свои чувства. Об истинной природе эмоционального переедания

Человеку свойственно есть, когда он испытывает определенные чувства. Если у него радостное событие, то накрывается праздничный стол, если сегодня ему грустно, то он набирает пакет сладостей и старается компенсировать себе переживания. Даже нейтральные чувства, такие как скука и апатия, могут стать поводом перекусить. В мире, где мы часто окружены заманчиво пахнущей, высококалорийной и доступной едой, это обычная реакция.

Можно ли это считать нормой

Нет ничего плохого в том, чтобы иногда использовать еду, чтобы справиться с чувствами. Еда прекрасно регулирует наше эмоциональное состояние. Более того, она никогда не была просто топливом для организма. С самого первого дня жизни ребенок находит у груди матери не только пищу, но и утешение. Стоит ли тогда удивляться, что, независимо от нашего телосложения, многие из нас импульсивно тянутся к еде, чтобы справиться с повседневными эмоциями?

Может ли это стать проблемой

Это становится проблемой, когда мы оказываемся в ситуациях, когда испытываем определенные чувства, но вместо того, чтобы идентифицировать их, наш мозг дает нам указание отправляться за разными вкусностями. Стоит ли говорить, что никто не выбирает в такие моменты брокколи или морковь. Такая реакция мешает нам управлять своими эмоциями, это избегание решения. Следовательно, вместо того чтобы учиться новым способам реагирования, пересматривать свою реакцию на проблемы, мы продолжаем по накатанной пользоваться привычным способом.

Повернитесь к своим эмоциями

Когда вы начнете понимать, откуда берутся ваши эмоции, вы сможете начать новый разговор с самим собой, хотя бы анализировать моменты, когда переедаете. Вместо того чтобы говорить бесполезные вещи вроде «Я жадный» или «Я вышел из-под контроля», вы можете поискать более глубокую причину.

Например: «Я ем, потому что чувствую себя преданным из-за того, что мой друг поделился личной информацией обо мне» или «Я ем, потому что злюсь на себя за то, что не закончил свою работу». Как только вы определили реальную причину импульса к еде, что дальше? Если кто-то другой вызывает ваши эмоции, вы можете выразить им свои чувства.

Хотя иногда это невозможно. Например, нельзя говорить несправедливому начальнику, что вы на самом деле думаете о нем, когда он снова ожидает, что вы будете работать сверхурочно. Итак, какие еще есть способы выразить нежелательные эмоции, не прибегая к перееданию?

Нарисуйте свой триггер

У каждого здесь будут свои боли. Некоторые примеры этого:

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Бразилец проезжает 36 км на велосипеде ежедневно, чтобы отвести любимую домой «Я расстроена из-за своего партнера, потому что он/она забыл о нашей годовщине». «Я злюсь на свою подругу, потому что она поделилась тем, что я сказал ей по секрету». «Мне стыдно, что я упал на остановке». «Я зол на себя, потому что не закончил свою работу». «Меня расстраивает, что дети не поддерживают порядок в доме».

И самое главное. Еда никак не поможет справиться с причиной. Значит, нужно пересмотреть вашу реакцию. Способы выразить свои эмоции безопасным способом могут включать в себя разговор с другом или членом семьи, разрешение самому себе уйти и поплакать. Вы можете написать о том, что чувствуете, даже если потом разорвете свое письмо. Наконец, выразите эмоции безопасным физическим способом, например с помощью упражнений, и отвлеките себя чем-нибудь приятным.

Три способа преодолеть эмоциональное переедание

Даже если все, что вы сейчас делаете, – это продолжаете есть, но успешно определили причину, вы делаете важный первый шаг. Выберите для себя один из трех способов, которые помогут решить проблему:

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Кожа гладкая и свежая: дермопланирование, или Зачем женщине нужно брить лицо Практикуйте осознанное питание, избегая отвлекающих факторов, связанных с технологиями, и не торопитесь с каждым глотком. Вы когда-нибудь оказывались в ситуации, когда вы закончили есть и не помните, что ели? Вы не одиноки — многие из нас во время еды сосредоточены на чем-то другом, поэтому прием пищи происходит на автопилоте. Осознанное питание необходимо, чтобы помочь нам лучше понять, что мы едим, сколько мы едим и почему мы это едим. Будьте готовы к сценариям «если… то», чтобы предоставить различные варианты, когда возникают эмоции. Воспользуйтесь моментом, чтобы перемотать вперед на 6 месяцев в будущее и представить, что вы потерпели неудачу со своими изменениями в здоровом образе жизни. А теперь попробуйте рассказать историю, почему это произошло. Что заставило вас сбиться с пути? С чем вы сталкивались или сталкивались с трудностями? Почему было трудно? Снимите с себя вину. Также крайне важно, чтобы вы постарались избавиться от любого чувства вины, которое может возникнуть во время или после эпизода утешения или эмоционального переедания. Один из способов сделать это — перестать маркировать продукты как «хороший», «плохой», «нездоровый», «доставляющий удовольствие». Это может способствовать негативному отношению к еде и создать постоянный цикл комфортного приема пищи. Вместо этого должны быть продукты, которыми мы наслаждаемся каждый день, и продукты, которыми мы наслаждаемся реже.

Строгие правила имеют противоположный эффект, заставляя нас еще больше хотеть этих продуктов, вызывая чувство вины или стыда, если мы нарушаем одно из этих правил. Постарайтесь придерживаться более сбалансированной точки зрения, например: «Я буду есть шоколад только тогда, когда мне действительно захочется». Затем позвольте себе насладиться шоколадом, когда захотите, и двигайтесь дальше. У каждого из нас будут разные триггеры эмоционального переедания. Точно так же нам нужен индивидуальный подход к ощущению контроля над своими эмоциями.